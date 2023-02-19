Зеленський провів засідання Ставки у незвичайному форматі (відео)

Президент України заслухав доповіді про ситуацію на Донбасі, півдні країни та у Києві й залишився задоволений результатами розширеного засідання.

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Президент України Володимир Зеленський у неділю, 19 лютого, провів засідання Ставки у розширеному форматі. Про це український лідер розповів у своєму вечірньому відеозверненні до народу.

"Провів засідання Ставки у новому розширеному форматі. Доповідали і головнокомандувач, і командувачі напрямків, і були доповіді безпосередньо з передової", — сказав Зеленський.

За словами українського лідера, головнокомандувач доповів про ситуацію в цілому на фронті, наголосивши на мобілізації.

Також Зеленський заслухав докладні доповіді щодо кожної бойової позиції, кожного найгарячішого напрямку. Йшлося про Бахмутський та Вугледарський напрямки. Президент наголосив, що чим більше Росія втратить саме там, тим швидше українські військові зможуть завершити цю війну перемогою України.

Крім того, українському лідеру доповіли про ситуацію на південному та північному напрямках. Зокрема йшлося і про місто Київ.

"Звичайно, військові питання, деталі дій розвідки — це те, в чому всього не розповіси. Але хочу, щоб саме зараз у наших людей була передбачуваність. І відчуття — відчуття, що Україна рухається до своїх цілей", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 19 лютого стало відомо, що США вимагають від України негайно розпочати контрнаступ. За інформацією ЗМІ, стан оборони нашої країни наближається до критичного. А ЗС РФ на цьому тлі продовжують активно готуватися до наступу.

Фокус також писав про те, що єдина перемога, на яку сьогодні ще може розраховувати Володимир Путін, — це утримання Донбасу та Криму, а також запорізького сухопутного коридору між ними. Таку думку висловив британський політолог Марк Галеотті.