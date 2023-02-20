Попытка продвинуться оказалась неудачной: ВСУ разнесли "вагнеровцев" под Бахмутом (видео)

Российские пехотинцы в Донецкой области получили "на орехи" от украинских штурмовиков. "Вагнеровцам" дают выйти на открытую местность и метко попадают в них из миномета.

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В Донецкой области в районе города Бахмут бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили вражескую пехоту. Об этом сообщил основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

"Еще одна неудачная попытка продвижения россиян под Бахмутом — минимум восемь 200-х. Пехоту "вагнера" засекла разведка 3-й отдельной штурмовой бригады и уничтожила минометным расчетом 120 мм", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах, сделанных из дрона, видно, как украинские защитники охотятся за российскими захватчиками. Им дают выйти на открытую местность и метко попадают в них из миномета. Так поражают несколько вражеских групп.

Напомним, украинские снайперы из Госпогранслужбы рассказали, как охотятся на оккупантов на Донецком направлении. По их словам, за ночь они тратят весь свой БК. В районе Бахмута они преимущественно уничтожают пехоту ЧВК "Вагнер" — те даже не успевают понять, что произошло.

Ранее ВСУ показали, как в Донецкой области вблизи города Бахмут ликвидировали группу россиян. Украинские артиллеристы заметили "незваных гостей" из дрона и благодаря своему мастерству попали прямо в скопление врага. В результате взрыва оккупанты буквально взлетели в воздух.

Ранее Фокус сообщал, что украинские морпехи 503-го отдельного батальона и 36-й отдельной бригады морской пехоты устроили "ночное сафари" на оккупантов.