Спроба просунутися виявилася невдалою: ЗСУ рознесли "вагнерівців" під Бахмутом (відео)

Російські піхотинці на Донеччині отримали "на горіхи" від українських штурмовиків. "Вагнерівцям" дають вийти на відкриту місцевість і влучно поцілюють у них із міномета.

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На Донеччині в районі міста Бахмут бійці 3-ї окремої штурмової бригади знищили ворожу піхоту. Про це повідомив засновник та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький.

"Ще одна невдала спроба просування росіян під Бахмутом – мінімум вісім 200-х. Піхоту "вагнера" засікла розвідка 3-ї окремої штурмової бригади та знищено мінометним розрахунком 120 мм", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах, зроблених з дрона, видно, як українські захисники полюють на російських загарбників. Їм дають вийти на відкриту місцевість і влучно поцілюють у них із міномета. Так уражають кілька ворожих груп.

Нагадаємо, українські снайпери з Держприкордонслужби розповіли, як полюють на окупантів на Донецькому напрямку. За їхніми словами, за ніч вони витрачають увесь свій БК. В районі Бахмута вони переважно знищують піхоту ПВК "Вагнер" — ті навіть не встигають зрозуміти, що сталося.

Раніше ЗСУ показали, як на Донеччині поблизу міста Бахмут ліквідували групу росіян. Українські артилеристи помітили "непроханих гостей" з дрона і завдяки своїй майстерності поцілили просто у скупчення ворога. В результаті вибуху окупанти буквально злетіли в повітря.

Раніше Фокус повідомляв, що українські морпіхи 503-го окремого батальйону та 36-ї окремої бригади морської піхоти влаштували "нічне сафарі" на окупантів.