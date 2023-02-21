Переходили колеи в неустановленном месте: ВСУ уничтожили "вагнеровцев" в Соледаре (видео)

Российские оккупанты пытались продвинуться вглубь города, но вражеская группа была уничтожена огнем из артиллерии.

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В Донецкой области в городе Соледар украинские защитники ликвидировали группу оккупантов вблизи железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба 45-й отдельной артиллерийской бригады.

"Соледар. Приключения "ЧВК Вагнерашки". Когда война продолжается, а ваш поезд уже ушел... Артиллеристы 45 оабр всегда работают там, где нужна поддержка", — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как группа оккупантов пересекала железнодорожные пути в Соледаре. Их попытки продвинуться вглубь не остались незамеченными защитниками города, и благодаря корректировке из дрона украинские артиллеристы метко попали в группу оккупантов.

Ранее Фокус сообщал, что глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин 20 февраля снова пожаловался на нерешенность вопроса по поставкам боеприпасов его бойцам на передовую. Он сообщил, что боеприпасы у РФ на складах есть, но они не доходят до ПИК, из-за чего наемники массово погибают в Украине.

В Донецкой области в районе города Бахмут бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили вражескую пехоту, которая пыталась продвинуться в глубь города. "Вагнеровцев" засекла разведка бригады. Им дали выйти на открытую местность и метко попали в них из миномета. Таким образом ВСУ уничтожили несколько вражеских групп.