Переходили колії в невстановленому місці: ЗСУ знищили "вагнерівців" в Соледарі (відео)

Російські окупанти намагалися просунутися вглиб міста, але ворожа група була знищена вогнем з артилерії.

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На Донеччині в місті Соледар українські захисники ліквідували групу окупантів поблизу залізничного вокзалу. Про це повідомляє пресслужба 45-ї окремої артилерійської бригади.

"Соледар. Пригоди "ПВК Вагнерашки". Коли війна триває, а ваш поїзд вже пішов… Артилеристи 45 оабр завжди працюють там, де потрібна підтримка", — йдеться в публікації.

На опублікованих кадрах видно, як група окупантів перетинала залізничні колії в Соледарі. Їхні намагання просунутися вглиб не залишилися непоміченими оборонцями міста, і завдяки коригуванню з дрона, українські артилеристи влучно поцілили в групу окупантів.

Раніше Фокус повідомляв, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 20 лютого знову поскаржився на невирішеність питання з постачанням боєприпасів його бійцям на передову. Він повідомив, що боєприпаси у РФ на складах є, але вони не доходять до ПВК, через що найманці масово гинуть в Україні.

На Донеччині в районі міста Бахмут бійці 3-ї окремої штурмової бригади знищили ворожу піхоту, яка намагалася просунутися в глиб міста. "Вагнерівців" засікла розвідка бригади. Їм дали вийти на відкриту місцевість і влучно поцілили у них із міномета. У такий спосіб ЗСУ знищили кілька ворожих груп.