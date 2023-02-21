"Трехсторонний механизм": в МИДе прокомментировали переговоры Украина-ЕС-НАТО по оружию для ВСУ

Трехсторонний формат для ускорения производства, закупки и доставки снарядов, деталей и оружия для ВСУ будет работать на постоянной основе, проинформировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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В Украине прошли первые в истории трехсторонние переговоры Украина-ЕС-НАТО. Участники встречи договорились создать трехсторонний координационный механизм для ускорения производства, закупки и доставки снарядов, деталей и оружия для Украины. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Утром российские изверги стряпают по Херсону, есть жертвы. Остановить этот террор можно только силой. Силой оружия, силой международной коалиции в поддержку Украины. Я предложил создать координационный механизм Украина-ЕС-НАТО на уровне производителей, закупщиков и правительств. Эту идею коллеги поддержали, и скоро состоится первая встреча контактных лиц", — рассказал Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что также во время встречи призвал ЕС и НАТО как можно быстрее приступить к тренировкам украинских пилотов в рамках имеющихся механизмов, поскольку решение о предоставлении самолетов ВСУ рано или поздно будет принято.

Напомним, что в НАТО предупредили РФ о мгновенной ответной реакции, если она попытается напасть на одну из стран Альянса. Об этом во время брифинга после встречи Украина-НАТО-ЕС 21 февраля сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее Фокус сообщал, что в МИД Украины отреагировали на визит президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля. Глава министерства Дмитрий Кулеба назвал приезд американского президента в Украину "четким сигналом на болота".