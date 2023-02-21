"Тристоронній механізм": у МЗС прокоментували переговори Україна-ЄС-НАТО по зброї для ЗСУ

Тристоронній формат для пришвидшення виробництва, закупівлі та доправлення снарядів, деталей та зброї для ЗСУ працюватиме на постійній основі, проінформував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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В Україні відбулися перші в історії тристоронні переговори Україна-ЄС-НАТО. Учасники зустрічі домовилися створити тристоронній координаційний механізм для пришвидшення виробництва, закупівлі та доправлення снарядів, деталей та зброї для України. Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Зранку російські нелюди гатять по Херсону, є жертви. Зупинити цей терор можна лише силою. Силою зброї, силою міжнародної коаліції на підтримку України. Я запропонував створити координаційний механізм Україна-ЄС-НАТО на рівні виробників, закупівельників та урядів. Цю ідею колеги підтримали, і скоро відбудеться перша зустріч контактних осіб", — розповів Дмитро Кулеба.

Він додав, що також під час зустрічі закликав ЄС і НАТО якнайшвидше розпочати тренування українських пілотів у межах наявних механізмів, оскільки рішення про надання літаків ЗСУ рано чи пізно буде ухвалене.

Нагадаємо, що в НАТО попередили РФ про миттєву відповідну реакцію, якщо вона спробує напасти на одну з країн Альянсу. Про це під час під час брифінгу після зустрічі Україна-НАТО-ЄС 21 лютого сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Раніше Фокус повідомляв, що в МЗС України відреагували на візит президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого. Очільник міністерства Дмитро Кулеба назвав приїзд американського президента до України "чітким сигналом на болота".