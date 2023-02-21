Пограничники в темноте "рассеяли" группу "вагнеровцев" под Бахмутом, — ГНСУ

Оккупанты, дождавшись ночи, пошли в атаку на позиции украинских защитников, но получили отпор.

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Бойцы Госпогранслужбы отбили вражескую атаку в районе города Бахмут Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что 20 февраля оккупанты активно обстреливали позиции украинских защитников по танкам, артиллерии и минометам. Далее враг начал атаки пехотой – первыми бросили наемников ЧВК "Вагнер".

"С полудня враг начал активные "мясные атаки", сначала малыми группами, а с наступлением темноты — более многочисленными отрядами наемников. На отдельных направлениях захватчики до глубокой ночи пытались прорвать нашу оборону. Интенсивным огнем из стрелкового оружия и минометов удалось рассеять вражеские войска, нанести существенные потери нападающим и заставить их отступить", — рассказывают пограничники.

Далее четверо "вагнеровцев" спрятались в здании и начали обстреливать фланг опорного пункта украинских защитников. Вражеских наемников бойцы Госпогранслужбы ликвидировали, забросав их гранатами. Потери врага доразведываются.

В Донецкой области ночная атака российских оккупантов на позиции десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады завершилась для врага потерей двух БМП, рассказали в ДШУ ВСУ. Оккупанты пытались пойти на штурм, но украинские защитники их "притормозили".

В Донецкой области в городе Соледар артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады рассказали, что уничтожили группу оккупантов, которые переходили железнодорожные пути в неустановленном месте.