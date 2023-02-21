Прикордонники у темряві "розсіяли" групу "вагнерівців" під Бахмутом, — ДПСУ

Окупанти, дочекавшись ночі, пішли в атаку на позиції українських захисників, але отримали відсіч.

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Бійці Держприкордонслужби відбили ворожу атаку в районі міста Бахмут на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Повідомляється, що 20 лютого окупанти активно обстрілювали позиції українських захисників з танків, артилерії та мінометів. Далі ворог почав атаки піхотою — першими кинули найманців ПВК "Вагнер".

"З опівдня ворог розпочав активні "м’ясні атаки", спершу малими групами, а з настанням темряви — більш численними загонами найманців. На окремих напрямках загарбники до глибокої ночі намагалися прорвати нашу оборону. Інтенсивним вогнем зі стрілецької зброї та мінометів вдалося розсіяти ворожі сили, завдати суттєвих втрат нападникам та змусити їх відступити.", — розповідають прикордонники.

Далі четверо "вагнерівців" сховалися в будівлі і почали обстрілювати фланг опорного пункту українських захисників. Ворожих найманців бійці Держприкордонслужби ліквідували, закидавши їх гранатами. Втрати ворога дорозвідуються.

На Донеччині нічна атака російських окупантів на позиції десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади завершилась для ворога втратою двох БМП, розповіли в ДШВ ЗСУ. Окупанти намагалися піти на штурм, але українські захисники їх "пригальмували".

На Донеччині в місті Соледар артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади розповіли, що знищили групу окупантів, які переходили залізничні колії у невстановленому місці.