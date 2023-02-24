Пограничники с бойцами ВСУ отразили вражеский штурм опорного пункта под Бахмутом (видео)

Благодаря слаженным действиям, украинские защитники заставили врага отступать после неудачного штурма, рассказывают в ГНСУ.

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В Донецкой области в районе Бахмута российские оккупанты пошли на штурм опорного пункта, который держат украинские защитники. ВСУ прикрывали пограничники, и благодаря братской помощи "опорник" был удержан. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что защитники границ поддерживали огнем бойцов ВСУ. Они били из миномета по вражеской пехоте противника, подходившей к переднему краю обороны.

"Огневую активность заметил враг и начал артиллерийский обстрел позиции пограничников-минометчиков. В то же время вражеские штурмовики атаковали опорный пункт. В украинском боевом братстве взаимопомощь нивелирует все риски и угрозы. Расчет выбежал из укрытия и продолжил стрельбу из миномета для помощи .

В результате, украинские защитники удержали рубеж обороны, а враг с потерями живой силы отступил.

Бойцы Госпогранслужбы отбили вражескую атаку в районе города Бахмут Донецкой области 20 февраля. Враг начал атаки пехотой — первыми бросили наемников ЧВК "Вагнер". Украинские защитники ликвидировали гранатами группу наемников.

В сети сообщили, что в районе Марьинки Донецкой области николаевские десантники отбили атаку российских оккупантов. Украинские бойцы уничтожили две вражеские БМП, а оккупанты сбежали с поля боя на танке и на одной уцелевшей БМП.