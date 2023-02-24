Прикордонники із бійцями ЗСУ відбили ворожий штурм опорного пункту під Бахмутом (відео)

Завдяки злагодженим діям українські захисники змусили ворога відступати після невдалого штурму, розповідають в ДПСУ.

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На Донеччині в районі Бахмута російські окупанти пішли на штурм опорного пункту, який тримають українські захисники. ЗСУ прикривали прикордонники, і завдяки братерській допомозі "опорник" було втримано. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Зазначається, що оборонці кордонів підтримували вогнем бійців ЗСУ. Вони били з міномета по ворожій піхоті противника, яка підходила до переднього краю оборони.

"Вогневу активність помітив ворог та розпочав артилерійський обстріл позиції прикордонників-мінометників. Водночас ворожі штурмовики атакували опорний пункт. В українському бойовому братерстві взаємодопомога нівелює усі ризики та загрози. Розрахунок вибіг з укриття та продовжив стрільбу з міномета для допомоги оборонцям", — повідомили в Держприкордонслужбі.

У результаті українські захисники втримали рубіж оборони, а ворог з втратами живої сили відступив.

Бійці Держприкордонслужби відбили ворожу атаку в районі міста Бахмут на Донеччині 20 лютого. Ворог почав атаки піхотою — першими кинули найманців ПВК "Вагнер". Українські захисники ліквідували гранатами групу найманців.

У мережі повідомили, що в районі Мар'їнки на Донеччині миколаївські десантники відбили атаку російських окупантів. Українські бійці знищили дві ворожі БМП, а окупанти втекли з поля бою на танку і на одній БМП, яка вціліла.