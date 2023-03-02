Спецназовцы СБУ в Луганской области за ночь ликвидировали 6 российских танков (видео)

Над "демилитаризацией" ВС РФ работали бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины — они уничтожали вражескую технику с помощью дронов.

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В Луганской области спецназовцы Службы безопасности Украины устроили ночное "сафари" на бронированную технику окупантов. За ночь благодаря точности операторов дронов СБУ в ВС РФ стало меньше на 6 танков. Видео удачной ночной охоты выложили в телеграм-канале Службы безопасности Украины 1 марта.

"Две группы сотрудников Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины устроили ночную охоту на Луганском направлении. После точной работы ударными дронами вражеская техника была выведена из строя в полном объеме", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как украинские защитники в темноте находят вражескую бронированную технику и работают по ней с высоты, бросая взрывчатку с дронов.

В районе Угледара Донецкой области российские оккупнаты проиграли крупнейшую танковую битву в Украине. Они потеряли минимум 130 танков и бронетранспортеров, сообщили в отчете американского Института изучения войны за 1 марта. Отмечается, что ВС РФ во время наступления в Донецкой области продолжили совершать серьезные ошибки и выдвигать танковые колонны, а украинские защитники этим удачно воспользовались, нанеся удары по технике оккупантов из артиллерии.

В Луганской области ВСУ попали в место расположения вражеской техники российских оккупантов в Кадиевке. Взрывы произошли на территории ПАО "Стахановский вагоноремонтный завод". Там россияне пытались спрятать фуры с боекомплектом.