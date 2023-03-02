Спецпризначенці СБУ на Луганщині за ніч ліквідували 6 російських танків (відео)

Над "демілітаризацією" ЗС РФ працювали бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України — вони нищили ворожу техніку за допомогою дронів.

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На Луганщині спецпризначенці Служби безпеки України влаштували нічне "сафарі" на броньовану техніку окупантів. Впродовж ночі завдяки влучності операторів дронів СБУ у ЗС РФ стало менше на 6 танків. Відео вдалого нічного полювання виклали в телеграм-каналі Служби безпеки України 1 березня.

"Дві групи співробітників Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України влаштували нічне полювання на Луганському напрямку. Після влучної роботи ударними дронами ворожа техніка була виведена з ладу в повному обсязі", — йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як українські захисники в темряві знаходять ворожу броньовану техніку і працюють по ній з висоти, кидаючи вибухівку з дронів.

В районі Вугледара на Донеччині російські окупанти програли найбільшу танкову битву в Україні. Вони втратили щонайменше 130 танків та бронетранспортерів, повідомили у звіті американського Інституту вивчення війни за 1 березня. Зазначається, що ЗС РФ під час наступу на Донеччині продовжили робити серйозні помилки та висувати танкові колони, а українські захисники цим вдало скористалися, завдавши ударів по техніці окупантів з артилерії.

На Луганщині ЗСУ поцілили у місце розташування ворожої техніки російських окупантів у Кадіївці. Вибухи сталися на території ПАТ "Стаханівський вагоноремонтний завод". Там росіяни намагалися сховати фури з боєкомплектом.