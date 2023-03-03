12 лет тюрьмы. Вынесли приговор российскому летчику, который бомбил Харьков — СБУ (видео)

Пилот сбросил на радиотелевизионную станцию восемь авиабомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте.

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Суд в Украине приговорил к 12 годам лишения свободы российского летчика, который в марте 2022 года участвовал в нанесении бомбового удара по Харькову. В материалах дела уточняется, что военнослужащий управлял самолетом, сбросившим восемь авиабомб ФАБ-500 на радиотелевизионную станцию (РТПС). Об этом 3 марта сообщила пресс-служба СБУ.

[ + – ] Последствия авиаудара по РТПС в Харькове Фото: Офис генпрокурора

По версии обвинения 6 марта 2022 года заместитель командира воинской части 6-ой армии ВКС РФ, управляя боевым самолетом Су-34, сбросил на объект в Харькове восемь бомб общим весом 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте. В результате удара вышка и админздание телестанции были повреждены.

[ + – ] РТПС является гражданским объектом и не является военной целью

Бойцы Национальной гвардии сбили вражеский самолет, пилот катапультировался, но был задержан. На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК Украины ("Нарушение законов и обычаев войны").

В Офисе генпрокурора пояснили, что РТПС является гражданским объектом и не является военной целью, поскольку деятельность станции связана исключительно с предоставлением услуг для гражданского населения.

"Станция обеспечивает предоставление телекоммуникационных услуг, функционирование системы оповещения и трансляцию телерадиопрограмм. Благодаря этому население получает информацию об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозы жизни или здоровью людей и причинения вреда имуществу", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.