12 років ув'язнення. Винесли вирок російському льотчику, який бомбардував Харків — СБУ (відео)

Пілот скинув на радіотелевізійну станцію вісім авіабомб ФАБ-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті.

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Суд в Україні засудив до 12 років позбавлення волі російського льотчика, який у березні 2022 року брав участь у завданні бомбового удару по Харкову. У матеріалах справи уточнюється, що воєннослужбовець керував літаком, який скинув вісім авіабомб ФАБ-500 на станцію радіотелевізійну (РТПС). Про це 3 березня повідомила пресслужба СБУ.

[ + – ] Наслідки авіаудару з РТПС у Харкові Фото: Офис генпрокурора

За версією звинувачення 6 березня 2022 року заступник командира воєнної частини 6-ої армії ВКС РФ, керуючи бойовим літаком Су-34, скинув на об'єкт у Харкові вісім бомб загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті. Внаслідок удару вежа та адмінбудівля телестанції були пошкоджені.

[ + – ] РТПС є цивільним об'єктом і не є військовою метою

Бійці Національної гвардії збили ворожий літак, пілот катапультувався, але його затримали. На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 КК України ("Порушення законів та звичаїв війни").

В Офісі генпрокурора пояснили, що РТПС є цивільним об'єктом і не є воєнною метою, оскільки діяльність станції пов'язана виключно із наданням послуг для цивільного населення.

"Станція забезпечує надання телекомунікаційних послуг, функціонування системи оповіщення та трансляцію телерадіопрограм. Завдяки цьому населення отримує інформацію про загрози виникнення надзвичайних ситуацій, загрози життю чи здоров'ю людей та заподіяння шкоди майну", — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.