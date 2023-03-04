Для координации работы: командующий ССО Хоренко прибыл в Бахмут (фото)

Во время поездки бригадный генерал ознакомился с обстановкой на фронте и на месте проработал ряд насущных вопросов по обеспечению и организации работы Сил специальных операций.

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Командующий Силами специальных операций бригадный командир Виктор Хоренко приехал в Бахмут, чтобы проверить работу подчиненных подразделений, которые защищают город и привлекаются к боевой работе в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщили в пресс-службе командования ССО 4 марта.

Хоренко отметил, что все подразделения ССО, которые обороняют Бахмут, четко выполняют поставленные задачи.

"Наши воины непрерывно работают в чрезвычайно тяжелых условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось ежедневно", — сказал он.

Во время поездки командующий ознакомился с обстановкой на фронте и на месте проработал ряд насущных вопросов по обеспечению и организации работы подразделений ССО.

По его словам, в нынешних условиях важную роль играет коммуникация и взаимодействие всех звеньев, что относятся к структурам ССО. Быстрое и слаженное реагирование на запросы и потребности подразделений дает наилучший результат на поле боя, сказал Виктор Хоренко.

Напомним, 4 марта разведка Великобритании сообщила, что украинское военное командование перебросило для удержания Бахмута элитные подразделения ВСУ. По информации ведомства, оккупанты продвинулись в северные пригороды города и атакуют позиции украинской армии с трех сторон.

Аналитики из Института изучения войны считают, что армия Украины создает условия для контролируемого отвода войск из Бахмута. По их мнению, ВСУ укрепили район к западу от города так, что даже если они отступят с позиций, это не приведет к быстрому захвату всего населенного пункта оккупантами.