Для координації роботи: командувач ССО Хоренко прибув у Бахмут (фото)

Під час поїздки бригадний генерал ознайомився з обстановкою на фронті та на місці пропрацював низку нагальних питань щодо забезпечення та організації роботи Сил спеціальних операцій.

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Командувач Силами спеціальних операцій бригадний командир Віктор Хоренко приїхав до Бахмута, щоб перевірити роботу підлеглих підрозділів, які захищають місто та залучаються до бойової роботи у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомили у пресслужбі командування ССО 4 березня.

Хоренко зазначив, що всі підрозділи ССО які обороняють Бахмут, чітко виконують поставлені завдання.

"Наші воїни безперервно працюють у надзвичайно важких умовах і роблять все, щоб кількість сил противника зменшувалась щодня", — сказав він.

Під час поїздки командувач ознайомився з обстановкою на фронті та на місці пропрацював низку нагальних питань щодо забезпечення та організації роботи підрозділів ССО.

За його словами, у нинішніх умовах важливу роль відіграє комунікація та взаємодія всіх ланок, що належать до структур ССО. Швидке та злагоджене реагування на запити та потреби підрозділів дає найкращий результат на полі бою, сказав Віктор Хоренко.

Нагадаємо, 4 березня розвідка Великої Британії повідомила, що українське військове командування перекинуло для утримання Бахмута елітні підрозділи ЗСУ. За інформацією відомства, окупанти просунулися у північні передмістя міста та атакують позиції української армії з трьох сторін.

Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що армія України створює умови для контрольованого відведення військ із Бахмута. На їхню думку, ЗСУ зміцнили район на захід від міста так, що навіть якщо вони відступлять із позицій, це не призведе до швидкого захоплення всього населеного пункту окупантами.