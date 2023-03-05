Дрон НГУ в Донецкой области уничтожил редкую инженерную машину оккупантов и дорогущий ЗРК (видео)

Бойцы Нацгвардии уничтожили редкую военную технику оккупантов — систему дистанционного минирования "Земледелие", сообщили в Нацгвардии.

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У российских оккупантов в Украине стало на одну редкую машину дистанционного минирования "Земледелие", две "Гвоздики", "Град" и ЗРК "Тор" меньше. Все благодаря успешной работе операторов дрона Нацгвардии Украины. Видео уничтожения техники было выложено в сети.

Отмечается, что украинские нацгвардейцы провели воздушную разведку, в ходе которой обнаружили вражеский автономный самоходный зенитный ракетный комплекс "Тор М1" и российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие". Было принято решение уничтожить вражескую технику.

"Тор" и "Земледелие" украинские защитники попали путем сброса боеприпаса с БпЛА. При выполнении задания также был уничтожен вражеский БМ-21 "Град" и две 2С1 "Гвоздика".

Ориентировочная стоимость комплекса ЗРК "Тор" — 50 млн долларов.

Белорусские партизаны 3 марта показали видео, как вывели из строя российский разведывательный самолет А-50. Для этого они использовали дроны. Один из дронов атаковал фюзеляж самолета, повредив радиолокационное оборудование, другой — приземлился на тарелку А-50 и взорвался.

Украинские артиллеристы "накрыли" колонну вражеской техники под Сватовым в Луганской области 2 марта. Оккупанты потеряли много техники и личного состава.