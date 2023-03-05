Дрон НГУ на Донеччині знищив рідкісну інженерну машину окупантів і дорогущий ЗРК (відео)

Бійці Нацгвардії знищили рідкісну військову техніку окупантів – систему дистанційного мінування "Земледелие", повідомили у Нацгвардії.

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У російських окупантів в Україні стало на одну рідкісну машину дистанційного мінування "Земледелие", дві "Гвоздики", "Град" та ЗРК "Тор" менше. Все завдяки успішній роботі операторів дрона Нацгвардії України. Відео знищення техніки виклали в мережі.

Зазначається, що українські нацгвардійці провели повітряну розвідку, під час якої виявили ворожий автономний самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор М1" та російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие". Було ухвалене рішення знищити ворожу техніку.

"Тор" та "Земледелие" українські захисники поцілили шляхом скидання боєприпасу із БпЛА. Під час виконання завдання також було знищено ворожий БМ-21 "Град" та дві 2С1 "Гвоздика".

Орієнтовна вартість комплексу ЗРК "Тор" — 50 млн доларів.

Білоруські партизани 3 березня показали відео, як вивели з ладу російський розвідувальний літак А-50. Для цього вони використали дрони. Один із дронів атакував фюзеляж літака, пошкодивши радіолокаційне обладнання, інший — приземлився на "тарілку" А-50 і вибухнув.

Українські артилеристи "накрили" колону ворожої техніки під Сватовим на Луганщині 2 березня. окупанти втратили багато техніки та особового складу.