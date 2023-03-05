Остались без танка и пехоты: ВС РФ неудачно сходили на штурм президентской бригады (видео)

Повторный штурм украинских защитников для российских окупантов закончился потерей танка и части пехоты, сообщают в ОМПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого.

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На одном из направлений российские оккупанты не оставили попыток прорвать оборону украинских защитников. После неудачного первого раза, они вторично пошли на штурм позиций Сил обороны, и снова потерпели неудачу. Об этом сообщают в пресс-службе Отдельной механизированной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

"Очередной штурм противника на позиции 2 мехбата отдельной президентской бригады закончился ничем. Враг потерял танк, а его пехота на четвереньках пряталась по посадке от ВОГов", — рассказали защитники.

Видео содержит кадры жестокости, его можно посмотреть по ссылке.

На опубликованных кадрах видно, как российский танк двинулся на штурм позиции бойцов президентской бригады. Бронированную технику подбили почти сразу. Далее за танком пошла пехота, но и ее накрыли огнем и те, кто из оккупантов уцелел, разбежались ползком по лесополосе, но их уничтожили с помощью взрывчатки и дрона.

Бойцы Нацгвардии Украины уничтожили благодаря дрону и взрывчатке вражеский автономный самоходный зенитный ракетный комплекс "Тор М1" и российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие", вражеский БМ-21 "Град" и две 2С1 "Гвоздика". Видео было обнародовано в сети 3 марта.

В Луганской области спецназовцы СБУ устроили ночное "сафари" на бронированную технику оккупантов и в течение ночи уничтожили 6 вражеских танков 6 танков.