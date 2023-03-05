Залишились без танка і піхоти: ЗС РФ невдало сходили на штурм президентської бригади (відео)

Повторний штурм українських захисників для російських окупантів закінчився втратою танка і частини піхоти, повідомляють у ОМПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Related video

На одному з напрямків російські окупанти не полишили спроб прорвати оборону українських захисників. Після невдалого першого разу, вони вдруге пішли на штурм позицій Сил оборони, і знову зазнали невдачі. Про це повідомляють в пресслужбі Окремої механізованої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

"Черговий штурм противника на позиції 2 мехбату окремої президентської бригади закінчився нічим. Ворог втратив танк, а його піхота навкарачки ховалася по посадці від ВОГів", — розповіли захисники.

Відео містить кадри жорстокості, його можна подивитися за посиланням.

На опублікованих кадрах видно, як російський танк вирушив на штурм позиції бійців президентської бригади. Броньовану техніку поцілили майже одразу. Далі за танком пішла піхота, але її накрили вогнем і ті, хто з окупантів вцілів, розбіглися поповзом по лісосмузі, але їх знищили за допомогою вибухівки і дрона.

Бійці Нацгвардії України знищили завдяки дрону і вибухівці ворожий автономний самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор М1" та російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие", ворожий БМ-21 "Град" та дві 2С1 "Гвоздика". Відео оприлюднили в мережі 3 березня.

На Луганщині спецпризначенці СБУ влаштували нічне "сафарі" на броньовану техніку окупантів і впродовж ночі знищили 6 ворожих танків 6 танків.