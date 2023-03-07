В ВСУ рассказали, сколько россиян ежедневно гибнет на Бахмутском направлении и попадает в плен

Как отметил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, иногда российская армия теряет в день по две сотни бойцов на этом участке фронта.

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На Бахмутском направлении ежедневно Россия теряет более ста человек. Об этом в эфире "Радио свобода" 6 марта сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Все сосредотачивают внимание на наших потерях. К сожалению, мы не можем сейчас комментировать эту информацию, но когда откроют данные, вы увидите эту поразительную разницу между российскими и нашими потерями. Мы ежесуточно подсчитываем потери врага, и эта система учета достаточно консервативна. 5 марта на этом участке фронта — это не только город Бахмут, а по всем населенным пунктам рядом, были убиты 124 оккупанта, 125 получили ранения. За прошедшие сутки было даже более 200", — рассказал Череватый.

Он добавил, что почти каждый день в плен Силам обороны попадают по несколько оккупантов.

"Бывает двое-трое оккупантов в сутки в этом направлении. Бывает больше попадают", — сказал он.

Сергей Череватый отметил, что в районе Бахмута в основном действует ЧВК "Вагнера", у бойцов которой только одна мотивация — действовать по принуждению смерти.

"Сама логика боевых действий… когда у тебя сзади стоит заградительный отряд, а впереди тебя ждет мотивированный вооруженный враг, ты не очень сдашься в плен. В основном, когда штурмовые группы терпят поражение, и кто-то остается "недобитым". Тогда сдаются в плен", — сказал спикер.

В командовании ВСУ заявили, что Силы обороны Украины сделали все, что могли в Бахмуте. Они сдерживают врага и наносят ему вред в виде уничтожения техники. Это позволит снизить боевой потенциал и морально-психологическое состояние ВС РФ.

Россия решила воевать до последнего бойца ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, сообщил глава структуры Евгений Пригожин. Поэтому ВС РФ могут лишиться ударных сил, сообщили в отчете американского Института изучения войны за 6 марта.