У ЗСУ розповіли, скільки росіян щодня гине на Бахмутському напрямку і потрапляє в полон

Як зазначив спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий, іноді російська армія втрачає за день по дві сотні бійців на цій ділянці фронту.

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На Бахмутському напрямку щодня Росія втрачає понад сотню людей. Про це в ефірі "Радіо свобода" 6 березня повідомив спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"Усі зосереджують увагу на наших втратах. На жаль, ми не можемо зараз коментувати цю інформацію, але коли відкриють дані, ви побачите цю разючу різницю між російськими і нашими втратами. Ми щодоби обліковуємо втрати ворога, і ця система обліку достатньо консервативна. За 6 березня на цій ділянці фронту — це не тільки місто Бахмут, а по всіх населених пунктах поряд, було вбито 124 окупанти, 125 зазнали поранень. Минулої доби було навіть понад 200", — розповів Череватий.

Він додав, що майже щодня до Сил оборони в полон потрапляють по кілька окупантів.

"Буває двоє-троє окупантів на добу на цьому напрямку. Буває більше потрапляють", — сказав він.

Сергій Череватий зазначив, що у районі Бахмута в основному діє ПВК "Вагнера", у бійців якої лише одна мотивація — діяти під примусом смерті.

"Сама логіка бойових дій.. коли в тебе позаду стоїть загороджувальний загін, а попереду на тебе чекає вмотивований озброєний ворог, ти не дуже здасися у полон. В основному, коли штурмові групи зазнають поразки, і хтось залишається "недобитим". Тоді здаються у полон", — сказав речник.

У командуванні ЗСУ заявили, що Сили оборони України зробили все що могли у Бахмуті. Вони стримують ворога та завдають йому шкоди у вигляді знищення техніки. Це дозволить знизити бойовий потенціал та морально-психологічний стан ЗС РФ.

Росія вирішила воювати до останнього бійця ПВК "Вагнер" у Бахмуті, повідомив очільник структури Євген Пригожин. Через це ЗС РФ можуть позбутися ударних сил, повідомили у звіті американського Інституту вивчення війни за 6 березня.