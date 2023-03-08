"Правительство под влиянием РФ": Путин намерен вернуть под свой контроль Грузию, — СМИ

По словам главы организации РИСИ Натии Сесурии, принятый закон об "иноагентах" вобьет клин в отношениях между Грузией и Западом. Этим воспользуется Владимир Путин, который не может добиться успехов в Украине.

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Правительство Грузии находилось под "влиянием и вдохновением" президента РФ Владимира Путина, когда создавало закон "об иностранных агентах", принятие которого вызвало протесты в стране. Об этом сообщает британское издание Express в своем материале.

По мнению основателя и директора базирующегося в Грузии Регионального института исследований в области безопасности (РИСИ) Натии Сескурии, глава Кремля будет доволен происходящему в Грузии, потому что он надеется нарушить мир в Кавказском регионе.

Она считает, что закон об "иноагентах" вобьет клин в отношениях между Грузией и Западом.

По ее словам, суть закона проблематична, и он не подходит для Грузии, если страна действительно хочет быть устоявшейся демократией и частью евроатлантического пространства.

"И время не могло быть хуже, потому что у Грузии все еще есть шанс получить статус кандидата в ЕС, и мы видим, что у всех европейских лидеров и послов есть одно сообщение: это нанесет огромный ущерб Грузии на ее пути к европейской интеграции", — отметила Натия Сескуриа

Глава РИСИ предположила, что именно благодаря этому Владимир Путин попробует добиться влияния в регионе. Она отметила, что для российского президента сейчас трудное время из-за провалов на войне в Украине.

"Учитывая этот контекст, мы видим, что интерес Путина состоит в том, чтобы сохранить и удержать как можно больше соседних стран подальше от европейской и евроатлантической структуры", — сказала глава организации.

Напомним, 8 марта глава правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Иракли Кобахидзе заявил, что вторжение России в Украину стало следствием Революции достоинства в 2013 году. По его словам, этого и хотят грузинские "радикалы", которые вышли на протесты в Тбилиси после принятия закона об "иностранных агентах".

Тем временем МИД Украины поддержал грузинских демонстрантов. Украинские дипломаты отметили, что Грузия должна неуклонно гарантировать гражданам право на мирный протест. Закон об "иноагентах", по мнению ведомства, противоречит европейским ценностям.