"Уряд під впливом РФ": Путін має намір повернути під свій контроль Грузію, — ЗМІ

За словами голови організації РІСД Натії Сесурії, ухвалений закон про "іноагентів" вб'є клин у відносинах між Грузією та Заходом. Цим скористається Володимир Путін, який не може домогтися успіхів в Україні.

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На думку засновниці та директорки Регіонального інституту безпекових досліджень (РІСД), що базується в Грузії, Натії Сескурії, глава Кремля буде задоволений тим, що відбувається в Грузії тому, що він сподівається порушити мир у Кавказькому регіоні.

Вона вважає, що закон про "іноагентів" вб'є клин у відносинах між Грузією і Заходом.

За її словами, суть закону проблематична, і він не підходить для Грузії, якщо країна дійсно хоче бути усталеною демократією і частиною євроатлантичного простору.

"І час не міг бути гіршим тому, що в Грузії все ще є шанс отримати статус кандидата в ЄС, і ми бачимо, що в усіх європейських лідерів і послів є одне повідомлення: це завдасть величезної шкоди Грузії на її шляху до європейської інтеграції", — зазначила Натія Сескурія.

Голова РІСД припустила, що саме завдяки цьому Володимир Путін спробує домогтися впливу в регіоні. Вона зазначила, що для російського президента зараз важкий час через провали на війні в Україні.

"З огляду на цей контекст, ми бачимо, що інтерес Путіна полягає в тому, щоб зберегти й утримати якомога більше сусідніх країн подалі від європейської та євроатлантичної структури", — сказала голова організації.

Нагадаємо, 8 березня голова правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклі Кобахідзе заявив, що вторгнення Росії в Україну стало наслідком Революції гідності у 2013 році. За його словами, цього і хочуть грузинські "радикали", які вийшли на протести у Тбілісі після ухвалення закону про "іноземних агентів".

Водночас МЗС України підтримало грузинських демонстрантів. Українські дипломати наголосили, що Грузія має неухильно гарантувати громадянам право на мирний протест. Закон про "іноагентів", на думку відомства, суперечить європейським цінностям.