ПВО сбила все ракеты во Львовской области, причину падения снаряда с 5 погибшими изучают, – ОВА

Украинские защитники сбили все воздушные цели РФ над Львовщиной 9 марта. В настоящее время изучаются причины падения ракеты на жилищный сектор в Золочевском районе, в результате чего погибли 5 человек, сообщили во Львовской ОВА. В сети опубликовали фото с места попадания, на которой на развалинах разрушенного дома лежит собака. Ее хозяева погибли в результате падения российской ракеты.

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Сегодня, 9 марта, во время массированной ракетной атаки РФ по территории Украины силы ПВО во Львовской области поразили все вражеские воздушные цели. Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель председателя Львовской ОВ Андрей Годик.

"В части эффективности ПВО, согласно данным воздушного командования "Запад", все воздушные объекты, которые находились на территории Львовской области, были уничтожены. Что именно стало причиной падения ракеты на жилой массив в Золочевском районе — это было некорректное наведение террористическими" войсками ракеты, это погрешность самой ракеты, или падение в результате сбития нашей ПВО – сможем установить только после завершения первичных следственно-оперативных действий и выводов военных и правоохранителей", — сказал он.

Чиновник отметил, что 5 жителей Львовщины погибли именно из-за падения российской ракеты, поскольку ее обломки на месте трагедии нашли и идентифицировали эксперты.

По словам Андрея Годика, в уничтоженных домах проживало 5 человек. Это подтвердили соседи и родственники погибших, поэтому чиновник выразил надежду, что количество жертв российской агрессии во Львовской области не возрастет.

В сети также обнародовали фотографию с места попадания, на которой на развалинах разрушенного дома в Золочевском районе Львовской области лежит собака, хозяева которой погибли в результате падения российской ракеты.

Во Львовской области во время массированной воздушной атаки 9 марта одна из ракет упала в жилую зону. Спасатели достали сначала тела 4-х человек — двух женщин и двух мужчин. Впоследствии стало известно, что обнаружено тело еще одного мужчины.

Оккупанты также нанесли 15 ударов ракетами С300 по Харькову и Харьковской области. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ВС РФ устроили повторные удары по местам предварительных попаданий, чтобы под обстрелы попали спасатели и энергетики.