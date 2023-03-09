ППО збила всі ракети на Львівщині, причину падіння снаряда з 5 загиблими вивчають, – ОВА

Українські захисники збили всі повітряні цілі РФ над Львівщиною 9 березня. Зараз вивчаються причини падіння ракети на житловий сектор у Золочівському районі, внаслідок чого загинули 5 людей, повідомили у Львівській ОВА. У мережі опублікували фото з місця влучення, де на руїнах зруйнованого будинку лежить собака. Його господарі загинули внаслідок падіння російської ракети.

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Сьогодні, 9 березня, під час масованої ракетної атаки РФ по території України сили ППО у Львівській області поцілили всі ворожі повітряні цілі. Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик.

"В частині ефективності ППО, згідно з даними повітряного командування "Захід", всі повітряні об’єкти, які перебували на території Львівської області, були знищені. Що саме стало причиною падіння ракети на житловий масив у Золочівському районі – чи це було некоректне наведення терористичними військами ракети, чи це похибка самої ракети, чи падіння внаслідок збиття нашою ППО – зможемо встановити тільки після завершення первинних слідчо-оперативних дій і висновків військових і правоохоронців", — сказав він.

Чиновник наголосив на тому, що 5 жителів Львівщини загинули саме через падіння російської ракети, оскільки її уламки на місці трагедії знайшли і ідентифікували експерти.

За словами Андрія Годика, у знищених будинках проживали 5 осіб. Це підтвердили сусіди та родичі загиблих, тому чиновник висловив сподівання, що кількість жертв російської агресії на Львівщині не зросте.

В мережі також оприлюднили світлину з місця влучання, на якій на руїнах зруйнованого будинку у Золочівському районі на Львівщині лежить собака, господарі якого загинули внаслідок падіння російської ракети.

У Львівській області під час масованої повітряної атаки 9 березня одна з ракет впала в житлову зону. Рятувальники дістали спершу тіла 4-х людей — двох жінок і двох чоловіків. Згодом стало відомо, що знайдено тіло ще одного чоловіка.

Окупанти також завдали 15 ударів ракетами С300 по Харкову та Харківській області. За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, ЗС РФ влаштували повторні удари по місцях попередніх влучань, аби під обстріли потрапили рятувальники та енергетики.