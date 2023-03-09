"Глава ПМР" сделает срочное заявление: в Тирасполе допросили "агента СБУ", готовившего "теракт"

Приднестровские СМИ сообщают, что подозреваемым в подготовке покушения на "президента" якобы оказался уроженец непризнанной республики, который живет на территории Украины. Между тем, "глава ПМР" рассказал, что заранее знал о теракте.

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Так называемый "президент Приднестровской Молдавской Республики" Вадим Красносельский выступит со срочным заявлением о "теракте", который якобы предотвратили силовые ведомства Приднестровья. Обращение "главы ПМР" будет транслироваться сегодня, 9 марта, в 20:30 по местному времени в эфире телеканала "Первый Приднестровский" и "Радио 1", передает пресс-служба политика.

Как уточняется, Красносельский был якобы заранее проинформирован о готовящемся на него покушении.

Уроженец "ПМР": подозреваемый в подготовке "теракта" в Тирасполе

В подготовке покушения на Красносельского, а также ряд других "должностных лиц" непризнанной республики подозревают 44-летнего уроженца Приднестровья Вячеслава Кисничана. "Силовики" уже задержали мужчину. Телеканал "Первый Приднестровский" опубликовал у себя в Telegram-канале видео с его допросом.

"Это Вячеслав Кисничан. Он должен был совершить теракт в Тирасполе по заданию СБУ", — пишет пропагандистское СМИ.

Как утверждается, "кураторы" Кисничана согласовали место взрыва — теракт якобы планировали совершить в самом центре Тирасполя с расчетом "на десятки жертв среди случайно проходящих мимо людей".

Журналисты сообщают, что 12 лет назад молдаванин (который до этого якобы носил фамилию Саражинский) уехал жить в Одессу. В феврале 2022 года, после вторжения РФ в Украину, он предположительно пошел добровольцем в тероборону, а затем обратился в СБУ с предложением о сотрудничестве.

"От украинской спецслужбы получил задание в Приднестровье: следить, а затем устранить руководство республики", — утверждают приднестровские пропагандисты.

Во время допроса мужчина на камеру рассказывает, как он следил за местными "чиновниками". В частности, он уточняет, что вмонтировал камеру в подголовник в автомобиле и таким образом собирал информацию.

Как утверждают в "ПМР", теракт якобы планировали совершить, подорвав автомобиль Land Rover, начиненный взрывчаткой.

"В двери машины установили 8 килограммов гексогена, шурупы, гайки и проволока (чтобы поразить как можно больше людей), Взрыв должен был произойти, когда с ней поравняется приднестровский чиновник", — озвучивают свою версию пропагандисты.

Напомним, утром 9 марта в Тирасполе сообщили о предотвращении покушения на так называемого "президента ПМР" Вадима Красносельского. Среди прочего, "министерство госбезопасности" Приднестровья заявило, что покушение на "лидера республики", а также ряд других "должностных лиц" якобы готовилось по заданию Службы безопасности Украины.