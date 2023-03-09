"По заданию СБУ": в Тирасполе сообщили о предотвращении покушения на "главу" Приднестровья

Как утверждают в так называемом "министерстве госбезопасности ПМР", подозреваемые в подготовке нападения на Красносельского задержаны. В Приднестровье говорят, что теракт хотели организовать в самом центре Тирасполя.

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Так называемое "министерство госбезопасности" Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на "президента ПМР" Вадима Красносельского. Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 9 марта, на сайте "ведомства".

"Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта", — в частности, говорится в пресс-релизе.

В Тирасполе подчеркивают, что покушение на "лидера республики", а также ряд других "должностных лиц" якобы готовилось по заданию Службы безопасности Украины.

В Тирасполе сообщают о покушении на "президента республики"

В "министерстве" также отмечают, что подозреваемые в подготовке теракта уже задержаны. В настоящее время они "дают признательные показания".

Так называемый "прокурор ПМР" Анатолий Гурецкий, в свою очередь, рассказывает, что теракт якобы планировали организовать в самом центре Тирасполя. По его словам, кроме устранения "руководителей" непризнанной республики подозреваемые рассчитывали на большое число жертв среди жителей города.

В Приднестровье возбудили уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями о приготовлении к теракту и о подготовке к убийству двух и более лиц.

В пресс-релизе "министерства госбезопасности" не сообщается, где и при каких обстоятельствах задержали подозреваемых. Также нет информации о количестве задержанных людей.

В то же время, вечером 9 марта на "Первом Приднестровском телеканале" должны показать фильм-расследование "следственного комитета ПМР" под названием "Об угрозе теракта в Приднестровье".

Напомним, 8 марта молдавская оппозиционная пророссийская партия "Шор" выступила против вступления в НАТО на фоне заявлений президента Майи Санду о возможном прекращении нейтралитета Молдовы. По словам вице-председателя партии Марины Таубер, заявления Санду о необходимости вступления в военный союз могут привести к дестабилизации в стране и обострению приднестровского конфликта.