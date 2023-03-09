"За завданням СБУ": у Тирасполі повідомили про запобігання замаху на "голову" Придністров'я

Як стверджують у так званому "міністерстві держбезпеки ПМР", підозрюваних у підготовці нападу на Красносільського затримано. У Придністров'ї кажуть, що теракт хотіли організувати у самому центрі Тирасполя.

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Так зване "міністерство держбезпеки" Придністров'я повідомило про запобігання замаху на "президента ПМР" Вадима Красносільського. Відповідну заяву опубліковано у четвер, 9 березня, на сайті "відомства".

"Міністерство державної безпеки ПМР інформує про запобігання теракту", — зокрема, йдеться у пресрелізі.

У Тирасполі наголошують, що замах на "лідера республіки", а також низку інших "посадових осіб" нібито готувався за завданням Служби безпеки України.

У Тирасполі повідомляють про замах на "президента республіки"

У "міністерстві" також зазначають, що підозрюваних у підготовці теракту вже затримано. Нині вони "дають свідчення" .

Так званий "прокурор ПМР" Анатолій Гурецький, зі свого боку розповідає, що теракт нібито планували організувати у самому центрі Тирасполя. За його словами, крім усунення "керівників" невизнаної республіки, підозрювані розраховували на велику кількість жертв серед жителів міста.

У Придністров'ї порушили кримінальні справи за ознаками складу злочинів, передбачених статтями про приготування до теракту та підготовку до вбивства двох і більше осіб.

У пресрелізі "міністерства держбезпеки" не повідомляється, де і за яких обставин затримали підозрюваних. Також немає інформації щодо кількості затриманих людей.

Водночас, увечері 9 березня на "Першому Придністровському телеканалі" маємо показати фільм-розслідування "слідчого комітету ПМР" під назвою "Про загрозу теракту в Придністров'ї".

Нагадаємо, 8 березня молдовська опозиційна проросійська партія "Шор" виступила проти вступу до НАТО на тлі заяв президента Маї Санду про можливе припинення нейтралітету Молдови. За словами віцеголови партії Марини Таубер, заяви Санду про необхідність вступу до воєнного союзу можуть призвести до дестабілізації в країні та загострення придністровського конфлікту.