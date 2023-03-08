Молдавська опозиція загрожує Санду загостренням придністровського конфлікту через НАТО

За словами віцеголови партії "Шор" Марини Таубер, вона зі своїми прихильниками добиватиметься відставки президента Молдови через мітинги.

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У молдавській опозиційній проросійській партії "Шор" виступили проти вступу до НАТО на тлі заяв президента Маї Санду про можливе припинення нейтралітету Молдови. Про це у середу, 8 березня, заявила віцеголова партії "Шор" Марина Траубер в інтерв'ю російському виданню "РИА Новости"

За словами опозиціонерки, заяви Санду про необхідність вступу до воєнного союзу можуть призвести до дестабілізації країни та загострення придністровського конфлікту.

"Партія "Шор" однозначно виступає за збереження нейтралітету Молдови, і це відображено, зокрема, в нашій резолюції, яка була прийнята на попередньому масовому мітингу 28 лютого. І ми засуджуємо заяви президента Маї Санду про те, що Молдова має вступати до воєнних альянсів. Ці декларації можуть призвести до дестабілізації у країні, до загострення придністровського конфлікту”, — сказала Таубер.

За словами Таубер, тиск опозиції спричинив відставку голови уряду Наталії Гаврлиці. Однак партії "Шор" цього мало, і вони добиватимуться відставки президента Молдови та її прихильників у парламенті.

"Тільки через протести добиватимемося відходу правлячої партії "Дія і солідарність" і відставки президента Санду, і уряду, якщо ми не хочемо, щоб наша країна була введена у війну. А тиск на владу має бути чинний у легальному ключі", — зазначила Таубер.

Протести у Молдові та загострення у Придністров'ї

7 березня молдовський телеканал TV8 повідомляв, що до країни повернулися молоді люди, які їздили до Туреччини з метою підготовки до заворушень у Кишиневі, організованих партією "Шор".

"Наша знімальна група зафіксувала кількох спортивних чоловіків, які виходили з аеропорту і прямували до мікроавтобусів, які чекали на зупинці в районі. Деякі з них намагалися закрити обличчя, а інші втекли, щоб не потрапити в об'єктиви камер", — розповіли в медіа.

Раніше, 6 березня, у Кишиневі відбулися мовні протести. Мітингувальники виступили проти перейменування молдовської мови на румунську. Журналісти з'ясували, що багато мітингувальників взагалі не знають державної мови.

За словами Андрія Юсова, російський воєнний контингент у ПМР може наважитися на провокацію проти України. Проте все залежить від рішення, яке ухвалять у Кремлі.

1 березня прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Росія не може напасти на Молдову через територіальну віддаленість і те, що між двома державами розташована Україна.

Посол Молдови в Україні Валеріу Ківер 1 березня заявив, що виведення військ Російської Федерації із невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) залежатиме від успіхів України на полі бою.

1 березня начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк уже зазначала, що ЗСУ готові до провокацій з боку Придністров'я, проте жодної загрози поки що немає. Українські захисники уважно стежать за ситуацією у регіоні.

Також 1 березня в уряді Молдови відповіли на звинувачення МЗС РФ про "провокації" ЗСУ. Вони заявили, що відстежують ситуацію в регіоні і не можуть підтвердити твердження російської сторони.

У центрі Кишинева 28 лютого відбулася політична акція "Руху для народу", організована партіями "Шор" та PACE. Учасники акції вимагали від керівництва країни сплатити рахунки за газ, опалення та електрику за минулий зимовий сезон.

21 лютого прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан розповів, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі, щоб перекинути свої війська для захоплення влади в республіці.

Раніше, 20 лютого, президент Володимир Зеленський заявив, що у Києві готові допомогти Кишиневу у разі російської агресії щодо Молдови.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 лютого заявив, що українська розвідка має інформацію про плани Москви захопити Молдову. Голова держави передав усі наявні дані про наміри РФ президенту Молдови Маї Санду.