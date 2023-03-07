Жителів Молдови відправили до Туреччини готуватись до заворушень у Кишиневі, — ЗМІ (фото)

Десятки молодих громадян Молдови три дні навчались на турецькому курорті влаштовувати протести. Молдовська розвідка перевіряє інформацію про закордонні навчання задля дестабілізації ситуації.

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Журналісти повідомляють про повернення до Молдови молодиків, що їздили за кордон з метою підготовки до заворушень у столиці. Кілька десятків громадян провели три дні на турецькому курорті. Про це йдеться у матеріалі TV8.md.

Журналісти стверджують, що 6 березня до Молдови повернулись чоловіки з тренувань для участі в протестах, організованих проросійською партією "Шор". Десятки молодиків провели три дні у Туреччині на "спеціалізованому навчанні".

"Наша знімальна група зафіксувала кількох спортивних чоловіків, які виходили з аеропорту і прямували до мікроавтобусів, які чекали їх на стоянці в районі. Деякі з них намагалися закрити обличчя, а інші втекли, щоб не потрапити в об’єктиви камер", — розповіли у медіа.

Фото: Скрін відео Фото: Скрін відео Фото: Скрін відео

За інформацією ЗМІ, пасажирів рейсу Стамбул — Кишинів протримали на контролі в аеропорту майже дві години. Прикордонники ретельно перевіряли документи мандрівників.

Представники прикордонної поліції не розкрили деталей, пов’язаних з затримкою молдаван. У аеропорту, як з’ясувалось, нікого не затримали, проте чотирьом іноземцям заборонили в’їзд. Також журналістам розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України при перетині державного кордону Молдови застосовуються протоколи безпеки.

Медіа звернулось і до Служби інформації та безпеки. Там повідомили, що інформація щодо поїздки молдаван на закордонні навчання для здобуття навичок, необхідних для організації масових заворушень, перевіряється. Також службовці наголосили, що будь-які дії для дестабілізації внутрішньої ситуації, що у межах їхніх повноважень, будуть розслідуватись.

Представники політичної партії, яку звинувачують у причетності до "навчань", заперечують зв’язок з насильницькими діями у державі. На їхню думку, заворушення здійснюються за вказівкою партії PAS для утримання влади.

"Ми досі продемонстрували, що акції, які ми організовуємо, є мирними, і будемо це робити й надалі", — стверджують партійці.

Нагадаємо, також 6 березня у Кишиневі відбулися мовні протести: мітингувальники виступили проти перейменування молдовської мови на румунську. Журналіст поспілкувався з одним з учасників акцій. Виявилось, чоловік велику частину життя мешкав у Росії та державною мовою Молдови володіє погано.

Раніше, 4 березня, російські ЗМІ повідомили про поховання з почестями у Криму "вагнерівця", що мав провести за ґратами 22 роки за спалення людини живцем. Колишній ув’язнений помер на Донбасі, куди погодився їхати за амністію. У рідному Севастополі його назвали героєм.