Жителей Молдовы отправили в Турцию готовиться к беспорядкам в Кишиневе, — СМИ (фото)

Десятки молодых граждан Молдовы три дня учились на турецком курорте устраивать протесты. Молдавская разведка проверяет информацию о зарубежном обучении для дестабилизации ситуации.

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Журналисты сообщают о возвращении в Молдову молодых людей, которые ездили за границу с целью подготовки к беспорядкам в столице. Несколько десятков граждан провели три дня на турецком курорте. Об этом идет речь в материале TV8.md.

Журналисты утверждают, что 6 марта в Молдову вернулись мужчины с тренировок для участия в протестах, организованных пророссийской партией "Шор". Десятки молодых людей провели три дня в Турции на "специализированном обучении".

"Наша съемочная группа зафиксировала нескольких спортивных мужчин, которые выходили из аэропорта и направлялись к микроавтобусам, ожидавшим их на стоянке в районе. Некоторые из них пытались закрыть лицо, а другие скрылись, чтобы не попасть в объективы камер", — рассказали в медиа.

Фото: Скрин видео Фото: Скрин видео Фото: Скрин видео

По информации СМИ, пассажиров рейса Стамбул — Кишинев продержали на контроле в аэропорту почти два часа. Пограничники тщательно проверяли документы путешественников.

Представители пограничной полиции не раскрыли детали, связанные с задержкой молдаван. В аэропорту, как выяснилось, никого не задержали, однако четырем иностранцам запретили въезд. Также журналистам рассказали, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины при пересечении государственной границы в Молдове применяются протоколы безопасности.

Медиа обратилось и в Службу информации и безопасности. Там сообщили, что информация о поездке молдаван на зарубежные учения для получения навыков, необходимых для организации массовых беспорядков, проверяется. Также служащие подчеркнули, что любые действия по дестабилизации внутренней ситуации, которые находятся в пределах их полномочий, будут расследоваться.

Представители политической партии, обвиняемой в причастности к "обучении", отрицают связь с насильственными действиями в государстве. По их мнению, беспорядки совершаются по указанию партии PAS для удержания власти.

"Мы до сих пор продемонстрировали, что акции, которые мы организовываем, мирные, и будем это делать и дальше", — утверждают партийцы.

Напомним, также 6 марта в Кишиневе состоялись языковые протесты : митингующие выступили против переименования молдавского языка в румынский. Журналист пообщался с одним из участников акций. Оказалось, что мужчина большую часть жизни жил в России и государственным языком Молдовы владеет плохо.

Ранее, 4 марта, российские СМИ сообщили о захоронении с почестями в Крыму "вагнеровца", который должен был провести за решеткой 22 года за сожжение человека заживо. Бывший заключенный скончался на Донбассе, куда согласился ехать за амнистию. В родном Севастополе его назвали героем.