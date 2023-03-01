"Пристально спостерігаємо": у ЗСУ не виключають російських провокацій з боку Придністров'я

У ОК "Південь" окремо зазначили, що ворожих військ, які розміщені в невизнаній державі, недостатньо для відкриття ще одного фронту.

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Збройні сили України не відкидають провокацій у районі невизнаного Придністров'я, але загрози поки що немає. На цьому наголосила начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

На кордоні з Молдовою ситуацію зараз тримають під контролем, а прикордонники постійно спостерігають за невизнаним Придністров'ям і повністю готові реагувати на погрози.

"Поки що погрози з боку Придністров'я не критичні. Ми говоримо про ймовірну активність диверсійних та диверсійно-розвідувальних груп або якісь провокації типу обстрілу державного кордону. Вони не виключені, але ми уважно спостерігаємо. Поки що активності з того боку кордону немає", — зазначила Наталія Гуменюк.

Тієї кількості російських військ, які зараз розташовані на цій території, недостатньо для відкриття другого фронту. ЗС РФ необхідна підтримка, але в силу географічного розташування, отримати її вони не зможуть.

До речі, Наталія Гуменюк зазначила, що всі звинувачення ворога зорема провокацій не більш ніж розробки ІПЗГ. Вони призначені для того, щоб розхитати ситуацію всередині Молдови.

[ + – ] Заява Наталії Гуменюк з приводу ситуації у Придністров'ї

Нагадаємо, що 1 березня в уряді Молдови відповіли на звинувачення МЗС РФ про "провокації" ЗСУ. Вони заявили, що відстежують ситуацію в регіоні і не можуть підтвердити твердження російської сторони.

28 лютого стало відомо, що у Придністров'ї з 1 березня розпочнуться воєнні збори терміном на три місяці. У ниї зможуть взяти участь чоловіки віком до 55 років. Їм обіцяють проживання та харчування.