"Пристально наблюдаем": в ВСУ не исключают российских провокаций со стороны Приднестровья

В ОК "Юг" отдельно отметили, что размещенных в непризнанном государстве вражеских войск недостаточно для открытия еще одного фронта.

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Вооруженные силы Украины не исключают провокаций в районе непризнанного Приднестровья, но угрозы пока что нет. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

На границе с Молдовой ситуацию держат сейчас под контролем, а пограничники постоянно наблюдают за непризнанным Приднестровьем и полностью готовы реагировать на угрозы.

"Пока угрозы со стороны Приднестровья не критичны. Мы говорим о вероятной активности диверсионных и диверсионно-разведывательных групп или каких-то провокациях типа обстрела государственной границы. Они не исключены, но мы пристально наблюдаем. Пока активности с той стороны границы нет", — отметила Наталья Гуменюк.

Того количества российских войск, которые сейчас расположены на этой территории, недостаточно для открытия второго фронта. ВС РФ необходима поддержка, но в силу географического расположения, получить ее они не смогут.

К слову, Наталья Гуменюк отметила, что все обвинения врага по поводу провокаций не более, чем разработки ИПСО. Они предназначены для того, чтобы расшатать ситуацию внутри Молдовы.

[ + – ] Заявление Натальи Гуменюк по поводу ситуации в Приднестровье

Напомним, что 1 марта в правительстве Молдовы ответили на обвинения МИД РФ о "провокациях" ВСУ. Они заявили, что отслеживают ситуацию в регионе и не могут подтвердить утверждения российской стороны.

28 февраля стало известно, что в Приднестровье с 1 марта начнутся военные сборы сроком на три месяца. В них могут принять участие мужчины в возрасте до 55 лет. Им обещают проживание и питание.