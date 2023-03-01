"Грязная бомба в Приднестровье": Молдова ответила на обвинения МИД РФ о "провокациях" ВСУ

В правительстве Молдовы заявили, что отслеживают ситуацию в регионе и не могут подтвердить утверждения российской стороны.

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Власти Молдовы отреагировали на обвинение Министерства иностранных дел России о том, что Украина якобы готовит провокации возле Приднестровья "с использованием радиоактивных материалов". В молдавском правительстве заявили, что утверждения российской стороны не могут подтвердить. Об этом сообщает издание News Maker.

"Госучреждения отслеживают ситуацию и не подтверждают информацию, распространяемую российской стороной", — сказано в сообщении правительства.

Также молдавское руководство призвало граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации в Молдове.

Что заявляли в Москве?

1 марта представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы могла использовать порты Одессы и Черноморска, которые задействуют в зерновом соглашении, для доставки радиоактивных материалов. Она утверждает, что речь идет о компонентах для изготовления "грязной бомбы", которую Киев может использовать в Приднестровье.

Что говорят украинские власти?

На момент написания материала официальные представители Украины никак не прокомментировали обвинения России.

Напомним, 28 февраля стало известно, что в Приднестровье с 1 марта начнутся военные сборы сроком на три месяца. В них могут принять участие мужчины в возрасте до 55 лет. Им обещают проживание и питание.

В то же время представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что на границе с непризнанной республикой Силы обороны Украины проводят усиленные меры безопасности, строятся фортификационные сооружения. По информации пограничников, провокации возможны в любой момент.

24 февраля в МИД РФ заявили, что атака Украины на Приднестровье станет атакой на РФ. По информации российских дипломатов, на границе Приднестровья якобы присутствует значительное скопление личного состава и техники. Однако официальный Кишинев отрицает это.