"Миротворческие силы": в Приднестровье с 1 марта начинаются военные сборы

Так называемое "министерство обороны" непризнанной республики анонсировало очередные сборы сроком на три месяца. В них могут принять участие мужчины в возрасте до 55 лет. Им обещают проживание и питание.

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В Приднестровье завтра, 1 марта, начинаются очередные военные сборы. Об этом сообщили в так называемом "министерстве обороны" непризнанной республики.

Как уточняется, сборы будут проходить в течение трех месяцев.

"Миротворческий контингент Приднестровской Молдавской Республики продолжает прием заявок на участие в очередных трехмесячных сборах с 1 марта", — в частности, информируют в Тирасполе.

[ + – ] "Минобороны" Приднестровья объявило военные сборы

Желающие поучаствовать мужчины в возрасте до 55 лет должны были до 28 февраля обратиться с соответствующим заявлением и пройти медицинскую комиссию.

В сообщении также говорится, что участникам сборов обеспечивается "денежное и вещевое довольствие, проживание и питание".

Напомним, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 28 февраля рассказал, что Силы обороны Украины проводят усиленные меры безопасности на границе с Молдовой. В частности, здесь строятся фортификационные сооружения.

Накануне, 27 февраля, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк говорила, что российские оккупанты не смогут высадить свой десант на территории Приднестровья, так как у них будут препятствия.