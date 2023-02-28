"Миротворчі сили": у Придністров'ї з 1 березня розпочинаються військові збори

Так зване "міністерство оборони" невизнаної республіки анонсувало чергові збори на три місяці. У них можуть взяти участь чоловіки віком до 55 років. Їм обіцяють проживання та харчування.

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У Придністров'ї завтра, 1 березня, розпочинаються чергові військові збори. Про це повідомили у так званому "міністерстві оборони" невизнаної республіки.

Як уточнюється, збори відбуватимуться протягом трьох місяців.

"Миротворчий контингент Придністровської Молдавської Республіки продовжує прийом заявок на участь у чергових тримісячних зборах із 1 березня", — зокрема інформують у Тирасполі.

[ + – ] "Міноборони" Придністров'я оголосило військові збори

Охочі взяти участь чоловіки віком до 55 років мали до 28 лютого звернутися з відповідною заявою та пройти медичну комісію.

У повідомленні також йдеться, що учасникам зборів гарантовано "грошове та речове забезпечення, проживання і харчування".

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко 28 лютого розповів, що Сили оборони України проводять посилені заходи безпеки на кордоні з Молдовою. Зокрема тут будуються фортифікаційні споруди.

Напередодні, 27 лютого, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк говорила, що російські окупанти не зможуть висадити свій десант на території Придністров'я, оскільки вони матимуть перешкоди.