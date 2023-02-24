Атака Украины на Приднестровье станет нападением на Россию, — МИД РФ

По информации российских дипломатов, на границе Приднестровья якобы присутствует значительное скопление личного состава и техники, развернута артиллерия на огневых позициях и применяется беспилотная авиация ВСУ. Официальный Кишинев опровергает эти сообщения.

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Российский МИД выступил с заявлением и обвинил Украину в попытке устроить военную провокацию в Приднестровье. Об этом сообщается в Telegram-канале российского ведомства.

В публикации идет речь о якобы значительном скоплении личного состава и военной техники ВСУ у границы с Приднестровьем, а это Одесская область. Сообщаемся также о развертывании артиллерии на огневых позициях и "беспрецедентном наращивании" полетов БПЛА над территорией непризнанного государства.

"Предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов", — говорится в публикации.

В МИД РФ заявили, что "выступают за решение любых вопросов политико-дипломатическим путем" и предупредили, что ВС РФ соответствующим образом отреагируют на провокацию, чтобы обеспечить защиту российских "миротворцев" и военных складов в н.п. Колбасна, что на территории оккупированного Приднестровья.

Действия, которые представляют угрозу безопасности, будут считаться нападением на РФ.

Напомним, что в Минобороны Молдовы отреагировали на заявления РФ. Представители оборонного ведомства считают, что распространившаяся информация о возможных атаках ВСУ в Приднестровье — ложь, призванная вызвать панику в стране.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам госсекретаря Молдовы Валериу Мия, Москва проводит психологическую операцию против Кишинева. В Минобороны Молдовы не подтвердили утверждения Кремля о том, что Украина якобы готовит вторжение в Приднестровье.