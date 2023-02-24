Атака України на Придністров'я стане нападом на Росію, — МЗС РФ

За інформацією російських дипломатів, на кордоні Придністров'я нібито присутнє значне скупчення особового складу і техніки, розгорнуто артилерію на вогневих позиціях і застосовується безпілотна авіація ЗСУ. Офіційний Кишинів спростовує ці повідомлення.

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Російське МЗС виступило із заявою і звинуватило Україну в спробі влаштувати військову провокацію в Придністров'ї. Про це повідомляється в Telegram-каналі російського відомства.

У публікації йдеться про нібито значне скупчення особового складу та військової техніки ЗСУ біля кордону з Придністров'ям, а це Одеська область. Повідомляємося також про розгортання артилерії на вогневих позиціях та "безпрецедентне нарощування" польотів БПЛА над територією невизнаної держави.

"Застерігаємо США, країни-члени НАТО та їхніх українських підопічних від чергових авантюрних кроків", — йдеться у публікації.

У МЗС РФ заявили, що "виступають за вирішення будь-яких питань політико-дипломатичним шляхом" та попередили, що ЗС РФ відповідним чином відреагують на провокацію, щоб забезпечити захист російських "миротворців" та військових складів у н.п. Ковбасна, що на території окупованого Придністров'я.

Дії, які становлять загрозу безпеці, вважатимуться нападом на РФ.

Нагадаємо, що у Міноборони Молдови відреагували на заяви РФ. Представники оборонного відомства вважають, що поширена інформація про можливі атаки ЗСУ в Придністров'ї — брехня, покликана викликати паніку в країні.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами держсекретаря Молдови Валеріу Мія, Москва проводить психологічну операцію проти Кишинева. У Міноборони Молдови не підтвердили твердження Кремля про те, що Україна нібито готує вторгнення у Придністров'я.