"Брудна бомба в Придністров'ї": Молдова відповіла на звинувачення МЗС РФ про "провокації" ЗСУ

В уряді Молдови заявили, що відстежують ситуацію в регіоні та не можуть підтвердити твердження російської сторони.

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Влада Молдови відреагувала на звинувачення Міністерства закордонних справ Росії про те, що Україна нібито готує провокації біля Придністров'я "з використанням радіоактивних матеріалів". У молдавському уряді заявили, що твердження російської сторони не можуть підтвердити. Про це повідомляє видання News Maker.

"Держустанови відслідковують ситуацію і не підтверджують інформацію, яку розповсюджує російська сторона", — сказано в повідомленні уряду.

Також молдавське керівництво закликало громадян зберігати спокій і стежити за офіційними джерелами інформації у Молдові.

Що заявляли у Москві?

1 березня представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна нібито могла використовувати порти Одеси та Чорноморська, які залучають до зернової угоди, для доставлення радіоактивних матеріалів. Вона стверджує, що йдеться про компоненти для виготовлення "брудної бомби", яку Київ може використати у Придністров'ї.

Що говорить українська влада?

На момент написання матеріалу офіційні представники України не прокоментували звинувачення Росії.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що у Придністров'ї з 1 березня розпочнуться військові збори терміном на три місяці. У них можуть взяти участь чоловіки віком до 55 років. Їм обіцяють проживання і харчування.

Водночас, представник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що на кордоні з невизнаною республікою Сили оборони України проводять посилені заходи безпеки, будуються фортифікаційні споруди. За інформацією прикордонників, провокації можливі будь-якої миті.

24 лютого в МЗС РФ заявили, що атака України на Придністров'я стане атакою на РФ. За інформацією російських дипломатів, на кордоні Придністров'я нібито присутнє значне накопичення особового складу та техніки. Проте офіційний Кишинів заперечує це.