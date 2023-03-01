Успіхи ЗСУ на полі бою можуть змусити РФ вивести війська з Придністров'я, — посол Молдови

Валеріу Ківер вважає, що конфлікт Придністров'я та Молдови має бути вирішений винятково дипломатичним шляхом.

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Виведення військ Російської Федерації з невизнаного Придністров'я залежатиме від успіхів України на полі бою. Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив посол Молдови в Україні Валеріу Ківер.

Дипломат вважає, що конфлікт Молдови та Придністров'я має бути вирішений за допомогою дипломатичних переговорів, але точно не шляхом ведення бойових дій на цій території.

"Поки що це більше політичні декларації та бажання привернути увагу до ситуації в регіоні, яка не зовсім спокійна", — зазначив він.

Водночас Валеріу Ківер каже, що чудово розуміє, що ситуація залежить від величезної кількості факторів. Зокрема, важливу роль відіграє повномасштабна війна в Україні. Якщо ЗСУ регулярно добиватимуться успіхів на полі бою, це прискорить вирішення придністровського конфлікту.

"Завдяки мужності України ми можемо сподіватися, що цей процес піде досить швидко в найближчому майбутньому", — заявив посол Молдови в Україні Валеріу Ківер.

1 березня начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк уже зазначала, що ЗСУ готові до провокацій із боку Придністров'я, проте жодної загрози поки що немає. Українські захисники уважно стежать за обстановкою в регіоні.

Також 1 березня в уряді Молдови відповіли на звинувачення МЗС РФ про "провокації" ЗСУ. Вони заявили, що відстежують ситуацію в регіоні та не можуть підтвердити твердження російської сторони.