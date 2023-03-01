Успехи ВСУ на поле боя могут заставить РФ вывести войска из Приднестровья, — посол Молдовы

Валериу Киверь считает, что конфликт Приднестровья и Молдовы должен быть разрешен исключительно дипломатическим путем.

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Вывод войск Российской Федерации из непризнанного Приднестровья будет зависеть от успехов Украины на поле боя. Об этом в интервью "Суспiльному" заявил посол Молдовы в Украине Валериу Киверь.

Дипломат считает, что конфликт Молдовы и Приднестровья должен быть решен при помощи дипломатических переговоров, но точно не путем ведения боевых действий на этой территории.

"Пока это больше политические декларации и желание привлечь внимание к ситуации в регионе, которая не совсем спокойна", — отметил он.

При этом Валериу Киверь говорит, что прекрасно понимает: ситуация зависит от огромного количества факторов. В частности, немаловажную роль играет полномасштабная война в Украине. Если ВСУ будут регулярно добиваться успехов на поле боя, это ускорит решение приднестровского конфликта.

"Благодаря мужеству Украины, мы можем надеяться, что этот процесс пойдет довольно быстро в ближайшем будущем", — заявил посол Молдовы в Украине Валериу Киверь.

1 марта начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк уже отмечала, что ВСУ готовы к провокациям со стороны Приднестровья, однако никакой угрозы пока что нет. Украинские защитники внимательно следят за обстановкой в регионе.

Также 1 марта в правительстве Молдовы ответили на обвинения МИД РФ о "провокациях" ВСУ. Они заявили, что отслеживают ситуацию в регионе и не могут подтвердить утверждения российской стороны.