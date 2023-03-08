Молдавская оппозиция угрожает Санду обострением приднестровского конфликта из-за НАТО

По словам вице-председателя партии "Шор" Марины Таубер, она со своими сторонниками будет добиваться отставки президента Молдовы посредством митингов.

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В молдавской оппозиционной пророссийской партии "Шор" выступили против вступления в НАТО на фоне заявлений президента Майи Санду о возможном прекращении нейтралитета Молдовы. Об этом в среду, 8 марта, заявила вице-председатель партии "Шор" Марина Траубер в интервью российскому изданию "РИА Новости"

По словам оппозиционерки, заявления Санду о необходимости вступления в военный союз могут привести к дестабилизации в стране и обострению приднестровского конфликта.

"Партия "Шор" однозначно выступает за сохранение нейтралитета Молдовы, и это отражено в том числе в нашей резолюции, которая была принята на предыдущем массовом митинге 28 февраля. И мы осуждаем заявления президента Майи Санду о том, что Молдова должна вступать в военные альянсы. Эти декларации могут привести к дестабилизации в стране, к обострению приднестровского конфликта ", — сказала Таубер.

По словам Таубер, давление оппозиции привело к отставке главы правительства Натальи Гаврлицы. Однако партии "Шор" этого мало и они будут добиваться отставки президента Молдовы и ее сторонников в парламенте.

"Только через протесты будем добиваться ухода правящей партии "Действие и солидарность" и отставки президента Санду, и правительства, если мы не хотим, чтобы наша страна была ввергнута в войну. А давление на власти должно быть оказано в легальном ключе", — отметила Таубер.

Протесты в Молдове и обострение в Приднестровье

7 марта молдавский телеканал TV8 сообщал, что в страну вернулись молодые люди, которые ездили в Турцию с целью подготовки к беспорядкам в Кишиневе, организованным партией "Шор".

"Наша съемочная группа зафиксировала нескольких спортивных мужчин, которые выходили из аэропорта и направлялись к микроавтобусам, ожидавшим их на стоянке в районе. Некоторые из них пытались закрыть лицо, а другие скрылись, чтобы не попасть в объективы камер", — рассказали в медиа.

Днем ранее, 6 марта, в Кишиневе состоялись языковые протесты. Митингующие выступили против переименования молдавского языка в румынский. Журналисты выяснили, что многие митингующие вообще не знают государственного языка.

По словам Андрея Юсова, российский военный контингент в ПМР может решиться на провокацию против Украины. Однако все зависит от решения, которое примут в Кремле.

1 марта премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия не может напасть на Молдову из-за территориальной удаленности и того, что между двумя государствами расположена Украина.

Посол Молдовы в Украине Валериу Киверь 1 марта заявил, что вывод войск Российской Федерации из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) будет зависеть от успехов Украины на поле боя.

1 марта начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк уже отмечала, что ВСУ готовы к провокациям со стороны Приднестровья, однако никакой угрозы пока что нет. Украинские защитники внимательно следят за обстановкой в регионе.

Также 1 марта в правительстве Молдовы ответили на обвинения МИД РФ о "провокациях" ВСУ. Они заявили, что отслеживают ситуацию в регионе и не могут подтвердить утверждения российской стороны.

В центре Кишинева 28 февраля прошла политическая акция "Движения для народа", организованная партиями "Шор" и PACE. Участники акции требовали от руководства страны оплатить счета за газ, отопление и электричество за прошедший зимний сезон.

21 февраля премьер-министр Молдовы Дорин Речан рассказал, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе, чтобы перебросить свои войска для захвата власти в республике.

Ранее, 20 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что в Киеве готовы помочь Кишиневу в случае российской агрессии в отношении Молдовы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля заявил, что украинская разведка располагает информацией о планах Москвы захватить Молдову. Глава государства передал все имеющиеся данные о намерениях РФ президенту Молдовы Майе Санду.