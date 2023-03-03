Мужчины уже бегут в Молдову: ВС РФ в Приднестровье не смогут напасть на Украину, — ГУР

По словам Андрея Юсова, российский военный контингент в "ПМР" может решиться на провокацию против Украины. Однако все зависит от решения, которое примут в Кремле.

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Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сказал, что российского военного контингента в Приднестровье недостаточно для того, чтобы напасть на Украину. Более того, люди, которые могут быть мобилизованы, выезжают на территорию, контролируемую правительством Молдовы. Об этом пишет Укринформ.

По словам Юсова, многие в Приднестровье боятся принимать участие в провокациях Кремля. Однако сами провокации со стороны находящихся там российских военных – возможны. Однако Украина готова дать решительный ответ.

"Понятно, что существующего контингента российских сил в так называемой ПМР, а на самом деле оккупированной части Молдовы, недостаточно для эффективных наступательных действий по приднестровскому направлению на Украину. Но что касается провокаций, то они возможны", — подчеркнул Юсов.

Также представитель ГУР МО отметил, что Кишинев не раз предостерегал Приднестровье, чтобы законы Республики Молдова и международное право не нарушались. Все находящиеся на территории Приднестровья люди, включая российских военных, проинформированы о последствиях своих действий. Однако пока неизвестно, какое решение примут в Кремле.

Юсов заявил, что российские военные знают, что делать, если поступит приказ из Кремля действовать. Поэтому из Приднестровья начали выезжать те, кто подлежит мобилизации.

Напомним, что Министерство иностранных дел РФ заявило, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой" в Приднестровье. Представитель дипведомства Мария Захарова сослалась на неназванных блогеров и на информацию из украинских СМИ о якобы доставке в порты Одесской области радиоактивных материалов.

Затем в МИД Украины ответили на заявление Захаровой о ядерной провокации в Приднестровье. Спикер дипломатического ведомства Олег Николенко отметил, что россияне часто обвиняют других в том, что сами планируют осуществить.

Также в Молдове заявили, что не договаривались с Киевом об атаке. Вице-премьер Молдовы Олег Серебрян уверен, что Украина вправе размещать войска там, где есть риск для ее безопасности. Кишинев хочет полного исполнения Стамбульских соглашений — то есть, демилитаризации сепаратистского региона.