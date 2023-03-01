В МИД Украины ответили на заявление Захаровой о ядерной провокации в Приднестровье

Спикер дипведомства Олег Николенко отметил, что россияне часто обвиняют других в том, что сами планируют осуществить.

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Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко отреагировал на заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой о якобы готовящейся радиационной провокации в Приднестровье. В публикации Twitter дипломат 1 марта написал, что "провокация" является фейком, а заявления об этом — пропагандой.

Николенко отметил, что Украина строго придерживается соглашения о нераспространении ядерного оружия.

"Утверждение России о том, что Украина получила радиологические материалы для "провокации", является фейком. Украина строго привержена нераспространению ядерного оружия", — написал дипломат.

По словам Николенко, подобным заявлениям не стоит доверять, поскольку российские власти часто обвиняют других в том, что сами планируют осуществить.

"Не ведитесь на учебник российской пропаганды. Русские часто обвиняют других в том, что планируют сами", — подчеркнул Николенко.

Напомним, представитель российского МИД Мария Захарова 1 марта заявила, что в украинские порты Одессы и Черноморска через "зерновой коридор" якобы были доставлены радиоактивные материалы. По словам Захаровой, в Украину привезли компоненты "грязной бомбы", что осуществить провокацию в Приднестровье.

Официальный Кишинев 1 марта отреагировал на обвинения Захаровой и заявил, что утверждения российской стороны подтвердить не могут. В сообщении правительства Молдовы было сказано, что государственные учреждения не подтверждают информацию, которую распространяет Москва.