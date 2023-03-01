У МЗС України відповіли на заяву Захарової про ядерну провокацію в Придністров'ї

Спікер дипвідомства Олег Ніколенко наголосив, що росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують здійснити.

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Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко відреагував на заяву представниці МЗС РФ Марії Захарової про радіаційну провокацію, що нібито готується в Придністров'ї. У публікації Twitter дипломат 1 березня написав, що "провокація" є фейком, а заяви про це пропагандою.

Ніколенко зазначив, що Україна суворо дотримується угоди про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Твердження Росії про те, що Україна отримала радіологічні матеріали для "провокації", є фейком. Україна суворо віддана нерозповсюдженню ядерної зброї", — написав дипломат.

За словами Ніколенка, подібним заявам не варто довіряти, оскільки російська влада часто звинувачує інших у тому, що сама планує здійснити.

"Не ведіться на підручник російської пропаганди. Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", — наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, представниця російського МЗС Марія Захарова 1 березня заявила, що в українські порти Одеси та Чорноморська через "зерновий коридор" нібито було доставлено радіоактивні матеріали. За словами Захарової, в Україну привезли компоненти "брудної бомби", що здійснити провокацію в Придністров'ї.

Офіційний Кишинів 1 березня відреагував на звинувачення Захарової та заявив, що твердження російської сторони підтвердити не можуть. У повідомленні уряду Молдови сказано, що державні установи не підтверджують інформацію, яку поширює Москва.