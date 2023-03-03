"Нападение" на Приднестровье: в Молдове заявили, что не договаривались с Киевом об атаке

Вице-премьер Молдовы Олег Серебрян уверен, что Украина вправе размещать войска там, где есть риск для ее безопасности. Кишинев хочет полного исполнения Стамбульских соглашений — то есть, демилитаризации сепаратистского региона.

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Размещение контингента Вооруженных сил Украины вблизи с Приднестровьем не означает наличие договоренностей Кишинева и Киевом по нападению на непризнанную республику. Об этом заявил вице-премьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян 3 марта в эфире местного телевидения, его процитировало агентство IPN.

Украина — независимое государство и вправе размещать войска там, где есть риск для ее безопасности, добавил он.

"Это абсурд. В Кочиерах, в Новой Маловатой (села в Дубоссарском районе Молдовы, находились близко к линии ожесточенных боев во время Приднестровской войны 1992 года, — ред.) люди спрашивали меня об этом. Там уровень тревоги высокий, у людей остались сильные воспоминания о произошедшем в 1992 году", — заметил молдавский чиновник.

По его словам, сегодня возникает много вопросов о военном урегулировании этого конфликта. Вице-премьер повторил, что население, политическая и экономическая элита Тирасполя не хотят вовлечения в большую войну.

Кишинев настаивает на демилитаризации сепаратистского региона и на мирном урегулировании конфликта путем дипломатии, продолжил Серебрян.

"Что касается вывода войск, позиция Кишинева не изменилась. Есть принятое РФ в Стамбуле решение по боеприпасам и военному присутствию в Приднестровье. Позиция Кишинева была постоянной, независимо от смены властей, более громкой или более сдержанной, но посыл был один и тот же — Приднестровский регион должен быть демилитаризован", — сказал он.

Поможем, если попросят: как Киев относится к вопросу Приднестровья?

Украина может рассмотреть вопрос оказания помощи, в том числе военной, если президент Молдовы Майя Санду обратится к Киеву, сказал в интервью "РБК-Украина" 3 марта секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Если будет такое обращение, оно может быть рассмотрено с учетом всех процессов и обстоятельств, которые происходят. Тем более, что мы соседи", — рассказал он.

Командование ВС РФ еще сохраняет план по дискредитации и организации мятежа на территории Молдовы. Для Украины это означает очередной очаг напряженности — придется отвлекать часть войск на участок молдавской границы, добавил секретарь СНБО.

"Это классический прием, здесь ничего нового нет. Россияне с удовольствием активнее задействовали бы и белорусское направление, и Молдову, чтобы мы распыляли силы и возможности", — пояснил он.

Стамбульские соглашения по Приднестровью

Заключенные в 1999 году в Стамбуле первым президентом РФ Борисом Ельциным документы предусматривали вывод из Приднестровья российских войск и вооружения 14-й армии. Это подразделение находилось там, когда Молова входила в состав СССР.

В ПМР на сегодня остаются порядка 500 российских "миротворцев" и около 1500 военных в составе Оперативной группы российских войск.

Стамбульские соглашения стали обновленным вариантом договора о сокращении обычных вооружений в Европе. Договор одобрили еще в 1990 году, во время существования СССР и действия Варшавского договора.

Молдавские чиновники хотели, чтобы "миротворческую миссию РФ" в Приднестровье превратили из военной в гражданскую. В Кремле не раз говорили, что российские военные В ПМР заняты исключительно охраной и транспортировкой в Россию боеприпасов времен CCCР.

Напомним, что в украинской военной разведке рассказали, зачем РФ создает напряжение вокруг Молдовы и Приднестровья. Оккупанты пытаются отвлечь мировое сообщество от полномасштабной войны в Украине и показать "победу".

Глава молдавского правительства Дорин Речан 2 марта опроверг утверждения о планах вторжения ВС РФ в Молдову. Молдова сама может справиться с эскалацией в ПМР, говорил чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля предупреждал Санду о планах РФ по захвату Молдовы.