Атака на Молдову. Вмешаются ли Украина и Румыния

Градус напряжения в ПМР за последние дни резко увеличился. Россия обвинила Киев в подготовке провокации и доставке радиоактивных веществ через Одессу, а ВСУ начали возводить фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем. Фокус выяснял, каковы шансы у непризнанной республики вступить в большую войну.

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Минобороны России 23 февраля заявило, что украинские силы якобы готовят вооруженную провокацию — ВСУ переоденутся в форму российской армии и пойдут в атаку. Кремль традиционно обвиняет Запад и "киевский режим" в провокациях вблизи Приднестровья.

В МИД РФ пошли дальше — 1 марта заявили о доставке радиоактивных веществ в Украину через порты Одессы и Черноморска и последующих провокациях в ПМР.

Тирасполь спокоен — верит в гарантии безопасности от "миротворческой операции под эгидой России". По словам главы приднестровского "МИД" Виталия Игнатьева, квазиреспублика не представляет военной угрозы для Молдовы и Украины. А глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский призывает не поддаваться паническим настроениям.

Украинские власти уверены, что проблемы в Приднестровье создает только Москва, но для профилактики строят фортификационные сооружения на границе. Идея высадки российского десанта возле Приднестровья в случае прямого столкновения, по словам представителей ВСУ, невозможна априори. Нужно пересекать воздушное пространство стран НАТО или Украины.

Насколько силен военный потенциал Приднестровья?

В ПМР находятся около 500 российских "солдат-миротворцев" и еще около 1500 военных числятся в Оперативной группе российских войск (ОГРВ), преемнице 14-й гвардейской армии времен СССР. Эта группировка разделена на 2 мотострелковых батальона и подразделения управления.

Подавляющее большинство состава ОГРВ комплектуется из местных жителей, не имеющих российского гражданства. Помимо контингента российских сил, в Приднестровье находится и так называемая "армия". Кишинев называет ее военизированной группировкой. В ее составе — представители народного ополчения и казаки. Если бы Тирасполь призвал все эти подразделения, общее число людей достигло бы 15 тысяч человек, пишет румынский портал EVZ.

По оценкам западных военных экспертов, к началу полномасштабного вторжения Россия накопила 20 000 тонн оружия на складе в селе Колбасна, в 2 км от границы с Украиной. Там хранятся боеприпасы, автоматы Калашникова — и танки Т-34 и Т-55.

[ + – ] Село Колбасна находится в 2 километрах от границы с Украиной

Москва объясняет наличие бойцов ОГРВ тем, что они обеспечивают охрану и безопасность арсенала в Колбасне.

Эксперты из Академии наук Молдовы установили, что сила взрыва арсенала будет эквивалентна атомным бомбардировкам армией США японских городов Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Бывший министр обороны Молдовы Виталий Маринуца обратил внимание на опасность военного склада РФ для безопасности региона.

"Боеприпасы могут быть использованы и в террористических целях. Если склад взорвется, мощность будет эквивалентна взрыву 10-тонной атомной бомбы", — сказал он в эфире TVR.

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску в марте прошлого года говорил, что из указанного количества вооружений 11 000 тонн просрочено, а 9 000 тонн пригодно для боя.

Так называемое "министерство обороны Приднестровья" в Тирасполе объявило с 1 марта трехмесячные военные сборы. Мужчин до 55 лет заманивают деньгами, одеждой, жильем и питанием — им обещают выплату 2800 приднестровских рублей или около 175 долларов. Средняя зарплата в ПМР — чуть более 300 долларов.

[ + – ] В Тирасполе объявили трехмесячные военные сборы

Вторжение в Молдову: обратится ли Кишинев за военной помощью к Киеву?

Президент Молдовы Майя Санду утверждала, что Россия добавит силы диверсантов для разжигания беспорядков — нападения на правительственные здания и захвата заложников.

"Понятно, что угрозы со стороны России и аппетит к эскалации войны очень высоки. Молдова является наиболее пострадавшей страной после войны в Украине. Мы все еще маленькая страна со слаборазвитой экономикой, и это создает большие риски", — сказал CNN бывший заместитель министра иностранных дел Молдовы, директор Института европейской политики и реформ в Кишиневе Юлиан Гроза.

Военный эксперт Игорь Козий в разговоре с Фокусом отмечает, что Москва способна провести в Молдове максимум переворот, но не полномасштабное вторжение.

"Количество военных РФ в Приднестровье — до 2 тыс. человек, это ничто. Вероятно, их численность в последний год уменьшилась из-за событий в Украине. Плюс отсутствие боевого опыта. Набрать бойцов из числа местных, насмотревшихся российских пропагандистов, можно. Но какой толк будет от них?" — спрашивает аналитик.

[ + – ] Демилитаризация Приднестровья может стать одним из пунктов политики Санду Фото: МВД ПМР

Демилитаризация Приднестровья может стать одним из пунктов политики Санду, чтобы сохранить порядок в стране, добавляет Козий.

Украина, по его мнению, не станет бояться еще одного фронта из ПМР. Российский десант ВСУ уничтожили на Донецком, Луганском Харьковском и Киевском направлениях.

"И теперь оккупантам нужно время, чтобы собрать хоть какое-то усиление. Румыния, Молдова или Украина будут сбивать воздушные и наземные цели России", — замечает он.

Политолог Виктор Бобыренко сказал Фокусу, что ВСУ точно не зайдут в Приднестровье без приглашения Кишинева. Россияне способны устроить провокацию и обвинить в этом Молдову или Украину.

"У Молдовы военных сил меньше, чем в Приднестровье. Если ВС РФ оттуда пойдут на Кишинев, Санду попросит Киев о помощи. Диверсанты и милиция ПМР может собраться для точечных атак на государственные объекты в Молдове. Возможно, их используют для смены правительства, чтобы пришедшие к власти пророссийские марионетки уже просили помощи Москвы. Но это еще большая глупость, чем наступать на Украину по 9 оперативным направлениям 24 февраля прошлого года", — уверен эксперт.

Румыния вспомнит про операцию "Барбаросса"

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан 1 марта посетил Бухарест и встретился с румынским коллегой Николае Чуке. Речан сделал акцент на надежном партнерстве с Румынией.

"Бухарест — партнер в нашем европейском пути. Тесные отношения между Бухарестом и Кишиневом сегодня укрепляются благодаря многочисленным проектам", — заявил молдавский премьер.

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Чуке добавил, что Румыния постоянно продвигает в Брюсселе, необходимость поддержки Молдовы в ее противостоянии "напористому поведению России".

Возможная эскалация конфликта между Молдовой и Приднестровьем может оказать серьезное влияние на Румынию, предупреждает историк из Бухареста Флориан Бану.

Он называет Приднестровье "клином, который РФ вбила между Молдовой и Украиной". Конфликт в ПМР, по его словам, вполне может расшириться до интернационального уровня. Возможно, он начнется с нападения на Украину под чужим флагом.

Бану упомянул участие Румынии в операции "Барбаросса" во Второй мировой войне. Вместе с Финляндией они образовали единый фронт с Германией против СССР.

"Если Румыния почувствует, что у нее достаточно сильная поддержка, она, не колеблясь примет участие в восстановлении некоторых румынских территорий", — заключил историк.

Генеральный директор Центра "Новая стратегия" Джордж Скутару уверен, что Румыния должна больше инвестировать в программу размещения на своей территории иностранных военных, а также улучшить флот.

От взрывов в Молдове люди побегут в Румынию

Почти каждая молдавская семья имеет план в случае нападения России и если начнутся взрывы, большинство отправится в Румынию, отметили журналисты из Libertatea.

"В Молдове проживают сотни тысяч румын с румынскими документами и еще сотни тысяч этнических румын. Удастся ли Румынии предоставить убежище всем из них? С февраля 2022 года все европейские государства, включая Румынию, мобилизовались для размещения украинских беженцев", — говорится в материале.

В Молдове усвоили урок, как принимать беженцев и теперь советуют находить быстрый способ добраться до Румынии.

"Далее — Европа, поэтому не будем напрягать друг друга, ведь не все молдавские граждане остановятся в Румынии в случае опасности", — сообщили журналисты.

Многие останутся дома, несмотря на любую войну, в том числе пенсионеры и одинокие люди. Есть и другая категория: люди, которые хотят построить у себя что-то новое — журналисты, активисты, врачи, учителя, спасатели, часть нового политического класса и его лидеры, заключило издание.

Напомним, что по мнению посла Молдовы в Украине Валериу Киверя, вывод войск РФ из непризнанного Приднестровья зависит от успехов ВСУ на фронте.

Командование ВСУ не исключает провокаций в районе Приднестровья, пограничники готовы реагировать на угрозы.