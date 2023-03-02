Атака на Молдову. Чи втрутяться Україна та Румунія

Градус напруги в ПМР за останні дні різко збільшився. Росія звинуватила Київ у підготовці провокації та доставці радіоактивних речовин через Одесу, а ЗСУ почали зводити фортифікаційні споруди на кордоні з Придністров'ям. Фокус з'ясовував, які шанси у невизнаної республіки вступити у велику війну.

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Міноборони Росії 23 лютого заявило, що українські сили нібито готують збройну провокацію — ЗСУ переодягнуться у форму російської армії та підуть в атаку. Кремль традиційно звинувачує Захід та "київський режим" у провокаціях поблизу Придністров'я.

У МЗС РФ пішли далі — 1 березня заявили про доставку радіоактивних речовин в Україну через порти Одеси та Чорноморська й подальші провокації в ПМР.

Тирасполь спокійний — вірить у гарантії безпеки від "миротворчої операції під егідою Росії". За словами голови придністровського "МЗС" Віталія Ігнатьєва, квазіреспубліка не становить військової загрози для Молдови та України. А голова невизнаної ПМР Вадим Красносільський закликає не піддаватися панічним настроям.

Українська влада впевнена, що проблеми у Придністров'ї створює лише Москва, але для профілактики будують фортифікаційні споруди на кордоні. Ідея висадки російського десанту біля Придністров'я у разі прямого зіткнення, за словами представників ЗСУ, неможлива апріорі. Потрібно перетинати повітряний простір країн НАТО чи України.

Наскільки сильний військовий потенціал Придністров'я?

У ПМР перебувають приблизно 500 російських "солдатів-миротворців" і ще приблизно 1500 військових числяться в Оперативній групі російських військ (ОГРВ), спадкоємиці 14-ї гвардійської армії часів СРСР. Це угруповання розділене на 2 мотострілецькі батальйони і підрозділи управління.

Переважна більшість складу ОГРВ комплектується з місцевих жителів, які не мають російського громадянства. Крім контингенту російських сил, у Придністров'ї перебуває і так звана "армія". Кишинів називає її воєнізованим угрупованням. У її складі — представники народного ополчення і козаки. Якби Тирасполь закликав усі ці підрозділи, загальна кількість людей досягла б 15 тисяч осіб, пише румунський портал EVZ.

За оцінками західних військових експертів, на початок повномасштабного вторгнення Росія накопичила 20 000 тонн зброї на складі в селі Ковбасна, що за 2 км від кордону з Україною. Там зберігаються боєприпаси, автомати Калашникова і танки Т-34 та Т-55.

[ + – ] Село Ковбасна знаходиться за 2 кілометри від кордону з Україною

Москва пояснює наявність бійців ОГРВ тим, що вони забезпечують охорону та безпеку арсеналу в Ковбасні.

Експерти з Академії наук Молдови встановили, що сила вибуху арсеналу буде еквівалентна атомним бомбардуванням армією США японських міст Хіросіми та Нагасакі 6 та 9 серпня 1945 року. Колишній міністр оборони Молдови Віталій Марінуца звернув увагу на небезпеку військового складу РФ задля безпеки регіону.

"Боєприпаси можуть бути використані із терористичною метою. Якщо склад вибухне, потужність буде еквівалентна вибуху 10-тонної атомної бомби", — сказав він в ефірі TVR.

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску в березні минулого року говорив, що із зазначеної кількості озброєнь 11 000 тонн прострочено, а 9 000 тонн придатні для бою.

Так зване "міністерство оборони Придністров'я" у Тирасполі оголосило з 1 березня тримісячні військові збори. Чоловіків до 55 років заманюють грошима, одягом, житлом та харчуванням – їм обіцяють виплату 2800 придністровських рублів або близько 175 доларів. Середня зарплата в ПМР трохи більше 300 доларів.

[ + – ] У Тирасполі оголосили тримісячні військові збори

Вторгнення до Молдови: чи звернеться Кишинів за військовою допомогою до Києва?

Президентка Молдови Мая Санду стверджувала, що Росія додасть сили диверсантів для розпалювання безладів — нападу на урядові будівлі та захоплення заручників.

"Зрозуміло, що загрози з боку Росії та апетит до ескалації війни дуже високі. Молдова є найбільш постраждалою країною після війни в Україні. Ми все ще маленька країна зі слаборозвиненою економікою, і це створює великі ризики", — сказав CNN колишній заступник міністра закордонних справ Молдови, директор Інституту європейської політики та реформ у Кишиневі Юліан Гроза.

Військовий експерт Ігор Козій у розмові з Фокусом зазначає, що Москва здатна провести у Молдові максимум переворот, але не повномасштабне вторгнення.

"Кількість військових РФ у Придністров'ї — до 2 тис. осіб, це ніщо. Ймовірно, їхня чисельність в останній рік зменшилася через події в Україні. Плюс відсутність бойового досвіду. Набрати бійців із числа місцевих, які надивилися російських пропагандистів, можна. Але який толк буде від них?" — запитує аналітик.

[ + – ] Демілітаризація Придністров'я може стати одним із пунктів політики Санду Фото: МВС ПМР

Демілітаризація Придністров'я може стати одним із пунктів політики Санду, щоб зберегти порядок у країні, додає Козій.

Україна, на його думку, не боятиметься ще одного фронту з ПМР. Російський десант ЗСУ знищили на Донецькому, Луганському Харківському та Київському напрямках.

"І тепер окупантам потрібен час, щоб зібрати хоч якесь підкріплення. Румунія, Молдова чи Україна збиватимуть повітряні та наземні цілі Росії", — зауважує він.

Політолог Віктор Бобиренко сказав Фокусу ,що ЗСУ точно не зайдуть у Придністров'я без запрошення Кишинева. Росіяни здатні влаштувати провокацію та звинуватити у цьому Молдову чи Україну.

"У Молдови військових сил менше, ніж у Придністров'ї. Якщо ЗС РФ звідти підуть на Кишинів, Санду попросить Київ про допомогу. Диверсанти і міліція ПМР може зібратися для точкових атак на державні об'єкти в Молдові. Можливо, їх використають для зміни уряду, щоб проросійські маріонетки, які прийшли до влади, вже просили допомоги Москви. Але це ще більша дурниця, ніж наступ на Україну за 9 оперативними напрямками 24 лютого минулого року", — упевнений експерт.

Румунія згадає про операцію "Барбаросса"

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан 1 березня відвідав Бухарест і зустрівся з румунським колегою Ніколає Чуке. Речан наголосив на надійному партнерстві з Румунією.

"Бухарест — партнер у нашому європейському шляху. Тісні відносини між Бухарестом і Кишиневом сьогодні зміцнюються завдяки численним проєктам", — заявив молдовський прем'єр.

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Чуке додав, що Румунія постійно просуває в Брюсселі необхідність підтримки Молдови в її протистоянні "напористій поведінці Росії".

Можлива ескалація конфлікту між Молдовою та Придністров'ям може вплинути на Румунію, попереджає історик з Бухареста Флоріан Бану.

Він називає Придністров'я "клином, який РФ вбила між Молдовою та Україною". Конфлікт у ПМР, за його словами, може розширитися до міжнародного рівня. Можливо, він розпочнеться з нападу на Україну під чужим прапором.

Бану згадав участь Румунії в операції "Барбаросса" у Другій світовій війні. Разом із Фінляндією вони утворили єдиний фронт із Німеччиною проти СРСР.

"Якщо Румунія відчує, що має досить сильну підтримку, вона, не вагаючись, візьме участь у відновленні деяких румунських територій", — підсумував історик.

Генеральний директор Центру "Нова стратегія" Джордж Скутару впевнений, що Румунія має більше інвестувати у програму розміщення на своїй території іноземних військових, а також покращити флот.

Від вибухів у Молдові люди побіжать до Румунії

Майже кожна молдовська сім'я має план на випадок нападу Росії, і якщо почнуться вибухи, більшість вирушить до Румунії, зазначили журналісти з Libertatea.

"У Молдові проживають сотні тисяч румунів з румунськими документами і ще сотні тисяч етнічних румунів. Чи вдасться Румунії надати притулок усім із них? З лютого 2022 року всі європейські держави, включно з Румунією, мобілізувалися для розміщення українських біженців", — йдеться у матеріалі.

У Молдові засвоїли урок, як приймати біженців і тепер пропонують знаходити швидкий спосіб дістатися до Румунії.

"Далі — Європа, тож не будемо напружувати одне одного, адже не всі молдовські громадяни зупиняться в Румунії в разі небезпеки", — повідомили журналісти.

Багато хто залишиться вдома, незважаючи на будь-яку війну, зокрема пенсіонери та самотні люди. Є й інша категорія: люди, які хочуть побудувати у себе щось нове — журналісти, активісти, лікарі, вчителі, рятувальники, частина нового політичного класу і його лідери, підсумувало видання.

Нагадаємо, що на думку посла Молдови в Україні Валеріу Ківеря, виведення військ РФ із невизнаного Придністров'я залежить від успіхів ЗСУ на фронті.

Командування ЗСУ не виключає провокацій у районі Придністров'я, прикордонники готові реагувати на погрози.